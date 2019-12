OLÍMPICO – LA UNIÓN POR LA LIGA CONTENIDOS

OLÍMPICO – LA UNIÓN Día: Martes 17 de diciembre Hora: 22.00 TV: La Liga Contenidos Árbitros: Juan Fernández – Pedro Hoyo – Alberto Ponzo Estadio: Vicente Rosales (La Banda)

Olímpico recibirá este martes a La Unión a partir de las 22.00 horas. En el local no estará Gipson, mientras que en la visita se espera por la recuperación de Maldonado.Olímpico marcha 6° con récord 4-3 en la tabla de posiciones de La Liga, mientras que La Unión está 17° con cuatro victorias y siete derrotas.El conjunto de La Banda viene de ganarle a Estudiantes en casa. El elenco de Daniel Cano suma dos victorias en fila ante San Lorenzo y Boca.En los antecedentes se midieron 49 veces, con 22 victorias para Olímpico y 27 para La Unión. El último cruce fue en Cuartos de Final de la temporada pasada, donde Olímpico se llevó la serie por 3 a 1.Cerca de 800 personas le pusieron el marco adecuando a la Gran Fiesta del Deporte 2019 que organiza todos los años la entidad bandeña. La oportunidad sirvió para reconocer a las disciplinas deportivas y entregarle el premio mayor a los fanáticos del año. Se desarrolló en el Estadio Vicente Rosales en un verdadero clima de camaradería con dirigentes, familiares y allegados. Como en cada ocasión que se realiza este encuentro con los deportistas de la institución, el presidente Dr. Oscar Ledesma Abdala dejó un mensaje a la concurrencia haciendo foco en los puntales de su gestión como el compromiso, la identidad y el desarrollo. Una vez más destacó la importancia de los profesores, instructores y especialistas del deporte en el trabajo que realizan para formar jugadores y personas con los valores que pregona Olímpico. También dejó en claro que se trabaja para mejorar a diario los servicios y beneficios para el asociado en este difícil momento que le toca vivir al país. Luego el Dr. Oscar Ledesma Abdala invitó a subir al escenario al jugador Sahir Abdala, reconocido como el mejor del básquet local por el Programa “Opinión Deportiva”, lo mismo que a la práctica de la Natación Adaptada. Además el tradicional espacio televisivo le dio una mención especial a Olímpico como mejor dirigencia. Finalmente, el Dr. Oscar Ledesma Abdala felicitó a los deportistas por su dedicación diaria y los instó a seguir trabajando para superarse en sus metas personales y colectivas. La velada contó con espectáculos musicales y artísticos en vivo, y la proyección de videos alusivos al 98 aniversario, la Escuela de Básquet y los 50 Años de la práctica del vóley en el club.El elenco bandeño presentará un plantel renovado. Con las incorporaciones de Rodrigo Gallegos, Lucas Ortiz, Trevor Gaskins, Thomas Gipson, Dmitry Flis, el regreso de Damián Tintorelli y de Guillermo Aliende y Santiago Roitman, ambos como U23, y con la única continuidad de Karel Guzmán y Luciano Ortiz (U23). Álex Reina completa el equipo también como ficha U23 junto a los juveniles David Pérez, Mateo Codigoni Díaz, Luciano Cáceres, y Juan Cruz Arias. Leo Gutiérrez será el entrenador que reemplazará a Adrián Capelli. La última incorporación es Nicolás De Los Santos.Los jugadores mayores serán Lucas Pérez, Jonathan Maldonado, Alexis Elsener, Anthony Young, Torin Francis, Felipe Pais, Facundo Giorgi y Eduardo Vasirani. Los U23 Víctor Fernández, Nahuel Vicentin y Elías Iñiguez. Daniel Cano será el DT del equipo.El conjunto de La Banda apostó para esta nueva temporada a la incorporación de dos jugadores comoAmbos han dado muestra en la competencia de La Liga 3×3, que tienen muy buenas condiciones físicas para desarrollarse y crecer en La LDD. La Unión buscará desarrollar a dos jóvenes comoque ocupan fichas U23. En el Súper 20, Fernández terminó con un promedio de 10 puntos en 20 minutos en cancha, mientras que Iñiguez se viene desarrollando y sumando minutos en La LDD.En el local no será de la partida, quien se recupera de un esguince de tobillo. En la visita no estarápor una lesión muscular.