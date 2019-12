LA UNIÓN SUMÓ SU TERCER TRIUNFO EN FILA

La Unión le ganó a Olímpico por 82 a 77 y logró su tercera victoria consecutiva en La Liga. Young y Tintorelli fueron los goleadores con 23 puntos cada uno. Un gran comienzo de Olímpico que con paciencia y fluidez en el circuito de pases trepó en el score a través de acciones hacia Tintorelli. Con el paso de los minutos, La Unión se acomodó en defensa y pasó al frente (11–10) con triple de País y corridas de Francis y Elsener. A falta de 2.35″, Gutiérrez probó con Lucas Ortiz y Gallegos consiguiendo réditos en ataque, sobre todo en el pick and roll con Tintorelli y Reyna después para la paridad en 17. En el segundo cuarto se mantuvo el vértigo y la paridad, Olímpico contó con los puntos de Gallegos a distancia (2 triples) y una corrida de Luciano Ortiz para abrir la cosa 29 a 23 a falta de 5m. Fue entonces que apareció en acción Giorgi para empatar el pleito con 2 bombazos consecutivos. Olímpico encontró resquicios por la línea de fondo y sacó ventajas en la pintura con Guzmán y Tintorelli para una renta de 7 puntos tras un triple de Flis. La primera mitad se fue 43 a 36 para el local. Con el transcurrir del tercer cuarto, Olímpico fue sintiéndose más cómodo, así estiró a 13 puntos la distancia cargando al poste bajo con la dupla Flis – Tintorelli. La defensa negra estuvo bien compensada, sobre todo en la misión de frenar a Francis, hasta que faltando 2.30″, se vino La Unión que desnudo falencias en el cesto local. Un triple de Young dejó las cosas igualadas en 59 tantos. En el último tramo se adelantó La Unión con Young, el principal foco ofensivo de los formoseños. Para colmo de males Elsener se sumó a distancia. El local tuvo en Guzmán la llave para romper la defensa y quedar abajo por un punto (69 a 68 con 5.45″). Cuando más se lo necesitaba apareció en acción Gaskins de 3 puntos, pero Elsener respondió por la misma vía (76 a 71 para la visita con 4m. finales). Lucas Ortiz no estuvo en su noche para aportar con tiros largos, así y todo, el Negro tuvo acciones (De los Santos, Gaskins, Guzmán) para mantenerse en juego. Fernández anotó 4 puntos seguidos para una brecha de 5 tantos con 1.50″ finales. El Negro tuvo sus opciones para descontar con tiros a pie firme, pero no se pudo y el triunfo en casa quedó trunco a pesar del esfuerzo final de Tintorelli. Fue 82 a 77 para los de Cano. Informe: Prensa Olímpico Foto: La Liga Contenidos