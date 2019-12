LO QUE DEJÓ EL BOXEO FEDERADO EN EL 2019

Alicia Rodríguez de la FFB participó del encuentro de mujeres en el boxeo que se cumplió en la sede de la Federación Argentina.

El boxeo federado de Formosa cerró la temporada 2019, con una velada amateur interprovincial que se cumplió en el salón principal de la Liga de Madres de Familia de la localidad de El Colorado, en el sur provincial, sede de varias reuniones a lo largo del año. La organización estuvo a cargo de la gente de Tejera Box, la fiscalización fue responsabilidad de la FFB, y una multitud fue testigo de la última velada de un año que no ha sido fácil para el deporte, y el pugilismo no fue la excepción.Entre los hechos más significativos que se cumplieron en el ámbito de la Federación Formoseña de Boxeo, merecen ser mencionados entre otros, la habilitación del Gimnasio «Don Luis Romio», ubicado en Pringles 2175, fue en la primera semana de junio, y el acto inaugural contó con las presencias del titular de la FFB, Jorge Zarza, y el subsecretario de Deportes, Mario Romay, además de entrenadores y boxeadores. Hoy continua al frente del gimnasio, el recordado ex campeón Jorge Paredes.En el mes de abril el mejor boxeo amateur provincial se dio cita en el polideportivo del barrio La Paz, donde en el combate estelar de la noche, el coloradense Nahuel Molina retuvo su título de campeón provincial en la categoría de hasta 54 Kg, al ganarle al lomitense Leandro Palomo. Una vez más el público respondió con creces, y en la fría noche del viernes 12, cientos de amantes del deporte de las narices chatas disfrutaron de un gran espectáculo organizado por la Federación.Formosa mantuvo un vínculo sólido y fluido con la FAB, y en ese marco se dio en el mes de mayo, la participación de la dirigente Alicia Rodríguez, en el Primer Encuentro Nacional de la Mujer en el Deporte- Boxeo, que se cumplió en la sede de la Federación Argentina en Castro Barros 75 (CABA). Dicho encuentro fue presido por el titular de la FAB, Luis Romio, y la responsable de la Comisión de la Mujer, Eva Gatica.En junio, el piranense Luciano Sanabria sr queda con el subcampeonato de la categoría de hasta 91 Kg, en el Torneo Nacional de Varones Mayores que se cumplió en la capital correntina. En la gran final el pupilo de Alberto Salas, perdió ajustadamente frente al sanjuanino Mariano Castro.En el mes de octubre, la Federación Formoseña de Boxeo, estuvo presente en el Regional Juvenil que se realizó en la ciudad chaqueña de Corzuela. Cuatro formoseños llegaron a la final, ellos fueron: 50 Kg: Ricardo Sotelo, 56 Kg: Cristian Martínez, 64 Kg: Brandon Gavilán y 60 Kg: Pedro Bustos. El lomitense Luciano Falcón llegó a semifinales en la categoría de hasta 69 Kg. Se desempeñaron como entrenadores: Jorge Paredes (Gimnasio de la FFB), Carlos Tejera (El Colorado) y Claudio Falcón (Las Lomitas).Como responsable de la delegación estuvo en Corzuela, Alicia Rodríguez.Mucho se hizo desde la Federación a favor del crecimiento del boxeo federado, algunas cosas quedaron sin concretarse, como el Nacional Femenino. Sin embargo se cumplieron con todos los provinciales, y Formosa estuvo vigente en cada uno de los regionales que se concretaron durante el 2019. El balance final puede considerarse positivo a la luz de los hechos mencionados. FOTO PRINCIPAL: En la primera velada del año en el Polideportivo La Paz, Nahuel Molina retuvo su título provincial frente a Leandro Palomo.