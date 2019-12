AGUARÁ LANZO EL SEVEN DEL REENCUENTRO 2020

Sector de acceso al complejo del Aguará Rugby y Hockey Club de Formosa.

El Aguará Rugby y Hockey Club lanzó oficialmente la trigésima octava edición del Seven del Reencuentro, el más tradicional de los torneos de rugby reducido que se disputa en la capital formoseña en la temporada de vacaciones. Del acto participaron el actual titular del Zorro, Sergio Martínez, el subsecretario de Deportes de la provincia, Mario Romay, y el representante del Ministerio de Turismo, Gustavo Silguero, además de otros directivos, invitados especiales, y miembros de la prensa deportiva. (Foto principal- Un pasaje del acto del lanzamiento del Seven del Reencuentro).El Seven se disputará entre el 4 y 5 de enero, en las instalaciones del Aguará Rugby y Hockey Club, sobre la avenida Néstor Kirchner 3390. Como ya es habitual participaran equipos de Formosa, la región, y la república del Paraguay.