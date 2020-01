ORGANIZADORES DE BOXEO: RING REGLAMENTARIO

La Federación Argentina de Boxeo, y la Federación Formoseña, recuerdan a los organizadores de veladas pugilísticas, Promotores autorizados, y Clubes y Gimnasios afiliados, la plena vigencia de los dispuesto en el Reglamento Argentino de Boxeo, en cuanto al ring. A continuación todo cuanto tiene que ver con el cuadrilátero. ART. 04 DEL RING Y SUS ACCESORIOS 04.01 El ring será un cuadrado rodeado de cuerdas, que tendrá dentro de éstas y por cada lado, una dimensión mínima de cuatro metros con noventa centímetros (4,90 m) y máxima de seis metros con diez centímetros (6,10 m.).

04.02 El piso estará construido por un tablado, seguro y compacto, sostenido por un armazón sólido de metal o madera que sobresaldrá de las cuerdas de cada costado, como mínimo cuarenta centímetros (40 cm) y como máximo cien centímetros (100 cm) y su altura del nivel del piso no será menor a noventa centímetros (90 cm) ni mayor a ciento treinta centímetros (130 cm).

04.03 Toda la superficie del piso, incluso las partes sobresalientes, estará cubierta con una lona o tela bien fuerte, tendida, debidamente sujeta por sus costados, debajo de la cual se colocará un fieltro, caucho u otra sustancia aprobada por la F.A.B., de un espesor mínimo de un centímetro (1 cm) y máximo de tres centímetros (3 cm).

04.04 El ring estará rodeado de cuatro cuerdas, fuertes de un diámetro mínimo de tres centímetros (3 cm) y máximo de cinco centímetros (5 cm), forradas con tela gruesa y sueve, en cada sector firmemente enlazadas perpendicularmente en dos sitios simétricos a la extensión de aquéllas. Se prohíbe el uso de cables de metal en sustitución de las cuerdas, que deben ser de cáñamo, algodón retorcido u otro material debidamente aprobado por la F.A.B., conservando entre las mismas las siguientes medidas, a contar todas ellas desde el piso del tablado:

a) La primera, a cuarenta y un centímetros (41 cm.).

b) La segunda, a setenta y un centímetros (71 cm).

c) La tercera, a ciento dos centímetros (102 cm).

d) La cuarta, a ciento treinta y dos centímetros (132 cm).

04.05 Cada cuerda estará sujeta a postes de madera dura o metal, ubicados uno en cada rincón del cuadrado, mediante tensores de aproximadamente treinta centímetros (30 cm) de longitud, siendo su altura, desde el piso del tablado, de ciento cuarenta centímetros (140 cm).

04.06 En cada rincón deberá protegerse el ángulo de las cuerdas y los tensores con rinconeras que se ubicarán desde la primera a la última cuerda, siendo las misma de material suave y acolchado y del color que corresponda al rincón donde se encuentre, no excediéndose de treinta centímetros (30 cm) de ancho.

04.07 De los cuatro rincones del cuadrado, dos diagonales serán destinados para la atención de los boxeadores, uno será identificado con el color rojo y el otro con azul, los dos restantes se denominarán neutrales y serán identificados con el color blanco.

04.08 En cada rincón de boxeador, habrá un asiento fijado sobre el extremo de una barra en función de brazo, el otro extremo del brazo se montará en el poste esquinero de modo tal que permita el desplazamiento del mecanismo hacia afuera del cuadrado y por debajo de la primera cuerda, al brazo del asiento giratorio podrá adherirse un aro de metal para colocación de un balde.

04.09 En reemplazo del sistema detallado en el punto anterior, podrán utilizarse bancos chicos y fuertes, que serán colocados al inicio de cada descanso y retirados antes de la iniciación de cada vuelta.

04.10 Junto al asiento del boxeador y próximo a éste, se sujetará en la segunda cuerda un embudo plástico, con manguera para descarga, que desembocará en un recipiente colocado debajo del ring.

04.11 Se ascenderá a los rincones de los boxeadores por escaleras de suave declive y amplios escalones, de un ancho aproximado de ochenta centímetros (80 cm), una tercera escalera de iguales características deberá ubicarse en uno de los rincones neutrales, próximo a la ubicación del médico de turno, para uso del mismo y otras autoridades debidamente autorizadas. En el poste del mismo rincón y por fuera del ring, deberá colocarse una bolsa chica de plástico para depositar gasas u otros elementos a utilizar por el médico.

04.12 Como accesorio del ring, se tendrá a disposición para el rincón de cada boxeador, una bandeja de poca profundidad conteniendo resina molida, tres banquitos, un balde con agua y un trapo de piso. Asimismo debajo del ring deberá encontrarse un camilla portátil para eventuales traslados.

04.13 La iluminación del ring caerá verticalmente sobre el cuadrado y deberá distribuirse en forma uniforme sobre todo el piso del cuadrilátero, no debiendo molestar la visión de nadie.