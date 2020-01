SAN MARTIN DE FORMOSA-FEDERAL A

Tras la frustración de aquella final perdida por San Jorge de Tucumán ante Alvarado de Mar del Plata, en la famosa noche de la sentada en pleno campo de juego, Cristian Ibarra supo reinventarse y reinstalarse mediante la que, hoy, es su nueva versión: goleador del Torneo Federal A con la camiseta de San Martín de Formosa. El delantero tucumano de 27 años, con sus nueve goles, fue y es esencial en la levantada que le permitió al Franjeado tomar distancia de la zona baja de la tabla, escaparle al descenso y quedar a tan sólo un punto de la clasificación al Hexagonal. “Lo psicológico nos permitió revertir la situación; nos creímos que tenemos lo necesario para llegar lejos”, afirma el exjugador de Almirante Brown de Lules, con la convicción de quien se acostumbró a gritar alegrías. Goles, adversidades, superación y crecimiento, en esta charla mano a mano con Interior Futbolero. (Foto principal- Cristián Ibarra- atacante de San Martín de Formosa).

La salida de Salvador Ragusa, el entrenador que había hecho posible lo imposible al obtener la permanencia en la pasada temporada del Torneo Federal A, puso sobre la mesa las cartas de una mano que, nuevamente, se presentaba dificultosa para San Martín de Formosa: último en la tabla de posiciones de la Zona 1 y envuelto en la obligación de repetir una batalla que, poco tiempo atrás, creyó superada. En ese contexto, entre el alejamiento de Ragusa y la rápida llegada de Ricardo Pancaldo, el Franjeado se encontró tan acéfalo como necesitado de un nuevo salvador. Sin embargo, los goles de Cristian Ibarra acompañaron el crecimiento del equipo, cargaron el tanque de la esperanza y las ilusiones y posibilitaron una bocanada de buenos resultados que fueron oxígeno puro para el conjunto formoseño. “Ahora terminamos con esa confianza que nos faltaba en el comienzo del torneo. Pudimos sacar eso adelante y estoy convencido de que tenemos con qué pelear”, asevera quien hoy aparece en el radar de una extensa lista de instituciones del Ascenso que buscan un goleador. Y, con lo que viene a la vuelta de la esquina, añade: “Creo que todo el plantel está capacitado para afrontar otras cosas. Estoy confiado en que así será y eso se siente en el grupo”.

Interior Futbolero: Si tuvieras que explicar este cierre de año de San Martín de Formosa, ¿a qué se debió la levantada del equipo que ahora los ubica cerca del Hexagonal?

Cristian Ibarra: Fue y es lo psicológico lo que nos permitió revertir la situación. Además del orden que nos impuso Ricardo, nos creímos que tenemos lo necesario para llegar lejos y que tenemos buen plantel. Les hemos ganado a equipos con jerarquía y eso nos motivó mucho.

IF: ¿Fue difícil fue atravesar esos momentos de incertidumbre en la última posición de la tabla?

CI: Se hacía muy difícil porque la situación era preocupante. En lo personal, podía estar contento por marcar goles, pero era realmente preocupante. Por suerte, pudimos sacar ese plus que nos hacía falta para hacernos fuertes en lo mental. Como quién dice, no teníamos suerte. Hacíamos buenos partidos y, por ahí, cometíamos errores mínimos, pero esos detalles nos terminaban costando caros.

IF: Y ahora, lejos del fondo, ¿cómo se encuentra el grupo?

CI: Ahora terminamos con esa confianza que nos faltaba en el comienzo del torneo. Pudimos sacar eso adelante y estoy convencido de que tenemos con qué pelear. La sumatoria de puntos también nos da toda la confianza para seguir creyendo.

IF: ¿Cuán importante fue Ricardo Pancaldo en esta levantada?

CI: Ricardo Pancaldo es muy serio. Si tiene que decir algo, ya sea al más chico o al más grande, lo hace sin problemas. A mí me parece bien esa forma de ser porque es frontal. Yo me agarro de eso para tratar de aprender permanentemente. Es fundamental la ayuda y el equilibrio en el plantel. Carlos Fondacaro también es muy importante y tiene la voz de mando en la cancha. Nos da la referencia para saber cómo manejar un partido. Siempre lo escuchamos.

IF: En lo personal, ¿qué balance hacés de este 2019 en tu carrera futbolística?

CI: 2019 fue lindo para mí. Haber vivido una final con San Jorge fue algo especial. Y, ahora, vivir este momento con San Martín, ir en alza y que me toque convertir es importante. Ahora apunto a recargar las pilas para otro año que será duro.

IF: ¿Qué sensación te dejó aquella final frente a Alvarado en Mar del Plata, después de todo lo que generó?

CI: Nosotros escuchábamos y sabíamos que iba a ser complicado ganar allá. Por eso tratamos de ganar de local, pero no se pudo. Sacamos un empate y las decisiones del árbitro influyeron mucho en lo psicológico. Me quedé mal por ese momento. Pero ese paso por San Jorge me hizo crecer como futbolista porque fue mi primera experiencia en el Federal A. Yo venía de jugar en el Federal B y, gracias a eso, me sentí más confiado para lo que me está pasando ahora en San Martín.

IF: ¿Y qué evaluación hacés de estos primeros pasos con la camiseta de San Martín de Formosa?

CI: Cuando me llegó la oferta, no dudé. Al tratarse de un trabajo, me lo tomo muy en serio porque sabía que si venía a Formosa, tenía que dar lo mejor para seguir creciendo. Había escuchado buenas palabras del club y lo confirmé.

IF: ¿Qué expectativas tenés de cara a 2020?

CI: Ya estoy concentrado en lo que viene. Va a ser muy duro y complicado. Nosotros supimos remarla durante 2019 y duplicaremos el esfuerzo en 2020. Hay que seguir trabajando y olvidarse de lo que pasó porque no queda otra. Creo que todo el plantel está capacitado para afrontar otras cosas. Estoy confiado en que así será y eso se siente en el grupo.