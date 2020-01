EL PARQUE ACUATICO A PLENO

Dos mil personas por día en promedio ingresan a las piletas, con acceso libre y gratuito. La amplia e inclusiva propuesta de esparcimiento organizada por el gobierno provincial en el parque acuático “17 de Octubre”, ubicado en el sector norte de la capital formoseña, está a pleno en los primeros días del año 2020. El complejo es mucho más que la pileta, dado que se incluyen talleres, charlas, refrigerio, juegos recreativos y atenciones médicas, todo en forma completamente gratuita. Como cada año se organizó un equipo de profesores, guardavidas y el personal del complejo que trabaja codo a codo para garantizar que tanto adultos como niños pasen una jornada agradable. En cuanto a la seguridad propiamente dicha, el complejo cuenta con 16 cámaras de seguridad y personal policial apostado en diferentes espacios del natatorio, para controlar el ingreso y permanencia de las familias en el Parque. “Quiero felicitar al gobernador por este complejo, es una belleza. Me parece muy bueno el sistema riguroso de control de ingreso y permanencia, esto es lo que hay que hacer, me parece fantástico” dijo una de las mujeres que junto a su familia llegó desde Entre Ríos para disfrutar de las piletas. Malena de 12 años, oriunda de Buenos Aires que visita Formosa para pasar unos días con sus abuelas, dijo que “el parque está muy bueno, sin dudas lo más lindo son los toboganes, ya me habré tirado unas diez veces. Mañana si me traen, voy a volver”. Es un trabajo articulado y coordinado por el ministerio Secretaría General del Poder Ejecutivo Provincial, de la que participan diferentes áreas del Estado. Con el objetivo de poner a disposición del pueblo formoseño un espacio abierto y gratuito para la recreación y el esparcimiento. Chequeos de salud “Con el objetivo de cuidar la salud de niños y adultos que se acercan al complejo para disfrutar de la temporada de verano, completos controles de salud se llevan adelante en el recientemente inaugurado Parque Acuático “17 de Octubre” ubicado en la populosa jurisdicción cinco, en la zona norte de nuestra ciudad.

La cobertura sanitaria es gratuita y brindada por equipos de salud del Ministerio de Desarrollo Humano, que implementan chequeos médicos a los integrantes de todas las familias que por estos días asisten tanto a la colonia de vacaciones en horario matutino como también a la pileta libre, modalidad que se ofrece en horario vespertino.

Previo al ingreso de las piletas recreativas, las evaluaciones son efectuadas por un equipo multidisciplinario de pediatras, médicos clínicos, nutricionistas, enfermeros y otros profesionales que diariamente se suman a la vigilancia de salud de niños y adultos