COMIENZA EL SEVEN DE CAZA Y PESCA

RUGBY

La vigésima segunda edición del Seven Revancha arranca hoy. El evento organizado por el Club Caza y Pesca será el encargado de darle cierre al circuito de seven en Formosa, luego de los realizados por la URF (Unión de Rugby de Formosa), Chajá y Aguará.

Comienza el Seven Revancha del Club Caza y Pesca. Entre hoy y mañana la atención estará centrada en las instalaciones de la entidad ubicada en cercanía al río Paraguay.

En esta edición, además del seven masculino, volverá a disputarse el seven femenino como es habitual, de carácter regional e internacional. También se jugará en la categoría Juveniles, tanto masculino como femenino.

FORMOSA Diario de Todos dialogó ayer con Ignacio Ayala, presidente del Club Caza y Pesca, quien afirmó que “el club se está poniendo a punto, estamos en los últimos detalles porque la parte grosa de la organización ya se hizo. Está todo previsto para que mañana sea un éxito el seven”

“Me confirmaron que el Club Qompí viene con tres equipos, uno de ellos femenino. Aguará también, todos los clubes de Formosa tienen sus representantes. La expectativa es enorme porque también del Chaco viene una delegación”, sostuvo el dirigente.

Ayala también informó sobre las alternativas que tendrán quienes asistan al seven. “El producto estrella es la pileta olímpica, con capacidad para 1100 personas. Además, va haber cancha de beach vóley, habrá grupos musicales, un patio de comidas y bebidas. El camping del club estará disponible a su capacidad máxima (1000 personas), con sillas, mesas y parrillas disponibles. Y por supuesto el servicio de cantina”, destacó.

Una vez más el club Caza y Pesca se encargará de darle cierre al circuito de seven en nuestra provincia con una fiesta deportiva en donde se ofrecerá al visitante infinidades de actividades como patios cerveceros, shows en vivo, pileta, quinchos con parrillas y canchas de beach vóley. (Texto Diario Formosa).