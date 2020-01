LA UNION DE FORMOSA FRENTE A ATENAS DE CORDOBA

LIGA NACIONAL DE BASQUETBOL



La Unión de Formosa buscará este domingo regresar a la victoria, cuando desde las 21:30, enfrente a Atenas de Córdoba, por una nueva fecha de la Liga Nacional de Básquetbol. El choque tendrá por escenario el polideportivo Cincuentenario de la capital formoseña. Los dirigidos por Daniel Cano buscarán dejar la victoria en casa.

LA UNIÓN – ATENAS

Día: Domingo 19 de enero Hora: 21.30 TV: La Liga Contenidos

Árbitros: Rodrigo Castillo – Pedro Hoyo – Gustavo D´Anna

Estadio: Polideportivo Cincuentenario (Formosa)

Posiciones: La Unión marcha 16° con seis victorias y nueve derrotas en la tabla de posiciones de La Liga. Atenas está 18° con récord 5-8.

Rachas: El Griego llega de derrotar a Libertad de Súnchales en un juego por demás importante ya que se trata de uno de los rivales directos que tiene el equipo en este desafío que supone recuperar terreno en la tabla de posiciones. Y si bien no tuvo una buena noche y tampoco le sobró nada, lo clave fue mostrar carácter para quedarse con la victoria. Además dejó ver el ya ensamble de Lee Moore, quien fue el goleador del equipo (19 puntos) y determinante en el final. Con ese triunfo el récord asciende a 5-8 (38.5%), permitiendo 83.4 puntos y anotando 82.8 por noche.

Los formoseños no están teniendo una buena temporada. Tienen apenas un triunfo más que Atenas (6-9) y llegan de perder en su estadio frente a Obras. En esa condición no han logrado hacerse fuerte y el récord es de 5-4 (55.6%). Se trata del tercer equipo más goleado de la temporada, ya que recibe 84.3 puntos; mientras que en ofensiva convierte 83.3.

Historial en La Liga Nacional: Se midieron 49 veces en la historia de La Liga, con 20 victorias para La Unión y 29 para Atenas.