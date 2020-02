FUTBOL

No es una novedad, pero vale la pena refrescarla en los inicios del Regional 2020. (Foto principal- Pablo Toviggino).

A partir de este año, los clubes no pagarán aranceles al Consejo Federal. Los equipos no destinarán un peso más en materia de aportes al quinto piso de AFA.

Esta decisión fue resuelta por Pablo Toviggino, presidente de la entidad, ante la situación crítica de la economía del país.

Esto implica que el CF resigna un millón de pesos en materia de recaudación. Pero aporta alivio a las instituciones en un marco complejo.

La decisión

“Nos pareció lo correcto. Se cumple otra promesa que hizo Toviggino en su momento. El Consejo no es un ente recaudador”, expresó Javier Treuque, secretario general del Consejo Federal.

“Desde la casa se cuida a los clubes en un momento del país que no es fácil. La economía no es sencilla”, agregó Treuque.

La historia

Desde el desembarco de Toviggino, los aranceles que los clubes pagaban al CF disminuyeron hasta su extinción.

A finales de 2015, Alfredo Derito, días antes de ser removido del quinto piso, dispuso aumentos de los aportes en un 25%. Fijó un monto de $5.995 por partido de local en primera fase y $7.150 para las fases definitorias.

Dicha maniobra, que buscaba compensar la inflación de aquel año, estaba a tono con la concepción de aquel entonces del Consejo Federal: hacer caja y recaudar millones de pesos.

El cambio

Pero en febrero 2016, Toviggino hizo un viraje y comenzó con su política de reducciones. Modificó el régimen de Derito y estableció estos valores: $4.500 para la fase inicial y $5.550 para las etapas finales. Se retrotrajo la situación al 2015.

Pero la historia no terminó allí. Para el Federal B 2016 del segundo semestre, el importe único se fijó en $2000. Por ende, en un año, hubo quitas del orden de entre el 66% y el 75%.

Para la edición del año siguiente y para el Regional 2019, el valor se congeló. Eso en un contexto de alta inflación como el argentino, también es una reducción.

El último paso se consumó en diciembre del año pasado, con la abolición del aporte para el Regional 2020. En dicha ocasión, el Consejo Federal decidió remover por completo el concepto de arancel, en vistas de la crítica economía del país #

Los aportes a las ligas

El aporte a las Ligas y Federaciones de $1.500 por partido de local se mantienen. El 70% de dicho importe corresponderá a la liga y el 30% a la federación respectiva. Este ítem mantuvo el v alor del año pasado.

50% de descuento

Se recuerda que este aporte tuvo reducciones del orden del 50%. Al momento de asumir Pablo Toviggino en enero de 2016, este ítem se ubicaba, dependiendo de la fase, entre $3.135 y $3.795.

Asimismo, también se abona un monto fijo por seguro de espectador, que también asciende a los $1.500 por cotejo en casa.

Vale resaltar que este monto, una vez recibido, es girado por la AFA a la aseguradora.