FECHA 2 DEL FUTBOL BARRIAL

DEPORTE COMUNITARIO

Este sábado 1 de febrero, en las canchas de la Federación Médica, desde las 16 horas, se jugarán atractivos encuentros correspondientes al segundo capítulo del torneo de fútbol barrial y popular organizado por la Dirección de Deportes de la comuna capitalina, donde participan más de 30 clubes de diferentes barrios.

Haciendo referencia a los encuentros, el director de Deportes municipal, Alejandro Villalba, subrayó “en las tres canchas de la Federación Médica se van a disputar los 15 partidos de esta segunda fecha y esperamos una multitudinaria concurrencia de aficionados, que siempre acompañan a sus equipos, para disfrutar de una jornada con el mejor fútbol de los barrios”.

Este es el programa de encuentros, con sus respectivos horarios:

Zona 2 – Cancha Nº 1

16 hs – Unión Formosa vs Unión 12

17 hs – Atlético San Juan 2 vs Defensores del San Pedro

18 hs – El Taladro vs 8 de Enero

19 horas – Defensores de San Antonio vs Deportivo Tapifor

20 hs – Atlético Orquídeas vs El Bajo San Juan

21 hs – Sportivo Luján vs Rojo y Negro

Zona 1 – Cancha N° 2

16 hs – Estrella del Norte vs Villa 14

17 hs – El Portuario vs San Isidro

18 hs – Atlético Huracán vs Sportivo Antenor

19 hs – Deportivo Jaguares vs Atlético Resguardo

20 hs – Pasión y Orgullo Qom vs Central Norte

Zona 1 – Cancha N° 3

16 hs – Deportivo Los Obreros vs Real Resguardo

17 hs – 8 de Marzo vs Leones de Villa Lourdes

18 hs – Unión Deportiva vs Defensores del Divino Niño

19 hs – Defensores de Namqom vs Amigos del Juando