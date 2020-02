LA UNION PERDIO FRENTE A INSTITUTO DE CORDOBA

LIGA NACIONAL DE BASQUETBOL

La Gloria volvió a la victoria al ganarle a La Unión por 70 a 61. El goleador de la noche fue Cuello con 17 puntos. Ahora el equipo cordobés volverá a jugar en su casa el 26 de febrero cuando reciba a Atenas por TyC Sports.

Instituto 70 La Unión 61

El albirrojo recibió a La Unión de Formosa en busca de recuperarse por la derrota anterior. El conjunto que comanda Alberto Cano, también venía de perder contra Atenas. El partido correspondió a la fecha 18 de la Liga Nacional.

Los equipos iniciaron el encuentro buscando cada uno por su lado volver a reencontrarse con un triunfo. Instituto no demoró en marcar sus primeros dos puntos. El local siguió sumando con Espinoza y Cuello y sacó una diferencia de 6. Al equipo visitante le costó romper con el 0 inicial. Young, el máximo anotador de La Liga (18,6), fue quien se desmarcó y convirtió dos puntos. Maldonado quedando 3:15 del primer cuarto lanzó un triple para ponerse 14 a 7. El albirrojo erró los últimos lanzamientos y Young aprovechó para acercarse al conjunto cordobés en los últimos movimientos. A dos segundos del cierre Cuello logró marcar un doble para dejar el tanteador a su favor, 19 a 12.

En los siguientes 10 minutos ingresó Federico Pedano por Jordan. Por el lado de la visita salió Maldonado para darle lugar a Pais. El jugador fue quien marcó un doble para darle comienzo al segundo cuarto. Instituto buscaba con Rupcic pero no pudo convertir, quien si lo hizo fue Espinoza para pasar a ganar por 7. Young descontó para el equipo formoseño con un triple y ponerse a 4 puntos. El base del rival, Cabrera dominó el balón y logró entrar sobre la defensa albirroja para anotar un doble y achicar el tanteador, 25 a 21. Quedando 2 minutos para cerrar el primer capítulo, apareció “El Panda” y marcó un triple. Cuello sumó dos puntos más y la Gloria ganaba por 9. Sobre el final Scala volvió a convertir un triple y la Gloria se adueñaba de la primera mitad. Instituto se fue al descanso con el marcador de su lado, 35 a 26.

El tercer cuarto comenzó con un error por el lado de Instituto y la recuperación de La Unión para que Young pueda convertir. El ala pivot era clave en la visita para descontar. En el equipo de Instituto quien ingresó más firme fue Sam Clancy. El pivot de la Gloria convirtió 7 puntos. En la visita, Pais recuperó el balón que dominaba Whelan y fue directo al aro para sumar de a tres pero no pudo convertir. El último tanto del tercer cuarto fue para la Gloria. Scala intentó de tres pero la pelota le quedó a Jordan para que la empuje y la enceste.

El último cuarto de la noche arrancó con el marcador para el conjunto cordobés, 55 a 45. Con Elsener y Vasirani La Unión buscaba acercarse al local. A los dos minutos de juego, Espinoza convirtió una bandeja para sacar 8 de ventaja. Un buen juego entre Clancy y Espinoza ponían a la Gloria 59 a 49. Faltando cuatro minutos para el final, Cuello anotó un triple y sacó una distancia de 15 tantos. El capitán formoseño anotó un triple quedando 2:19 de juego. Con un triple de Jordan y los 2/2 tiros libres de Whelan, la Gloria festejó en su casa. Le ganó 70 a 61 al equipo de Formosa quien tuvo como goleador a Young con 20 puntos. El equipo cordobés lo tuvo a Cuello con 17 tantos y 8 asistencias. Instituto tendrá unos días de descanso hasta el 26/02 donde recibirá a Atenas en el Ángel Sandrín.