LEIVA HABLO SOBRE EL SADRA Y EL ARBITRAJE

FUTBOL

Ricardo Leiva (tercero arriba) junto a otros árbitros del SADRA posaron para una foto que acompañó una extensa nota del Diario Clarín).

Ricardo Laureano Leiva, es secretario gremial de la seccional Formosa del Sindicato de Árbitros Deportivo de la República Argentina (SADRA), y además vocal titular segundo de la conducción nacional que lidera Guillermo Marconi. En una entrevista concedida a los periodistas Alfredo y Danilo Domínguez, en el programa Red Deportiva, que se emite por FM La Nueva 98.1, denunció la grave crisis por la que atraviesa el arbitraje argentino, y dijo que los árbitros del SADRA son discriminado por el Consejo Federal de la AFA, a la hora de las designaciones, especialmente para el Torneo Federal A y Regional Amateur. (Foto principal- Ricardo Leiva junto al periodista Alfredo Domínguez de la FM La Nueva 98.1).

Leiva, dejó en claro que existe un conflicto gremial entre el SADRA y la AFA, que perjudica a una gran cantidad de árbitros que dirigen en todo el país. Los árbitros contratados por AFA cobran una cifra que ronda los 23 mil pesos, pero no son convocados para dirigir. «Aprobé todos los exámenes técnicos y físicos, sin embargo no dirijo desde febrero del año pasado. Es injusto, la única razón por la cual no soy designado es porque pertenezco al SADRA. Es una medida injusta que perjudica a muchos jóvenes del interior que entrenan, se actualizan, y luego no pueden dirigir, porque desde AFA, son discriminados», sostuvo Leiva.

En cuanto al ámbito local, señaló que los árbitros del SADRA recibieron de muy buena manera la designación de Víctor Ortiz, como nuevo titular del Colegio de Árbitros de la Liga Formoseña de Fútbol. «Hablamos con Ortiz, coincidimos con muchas de sus ideas, y vamos a colaborar para que el arbitraje formoseño mejore día a día», puntualizó Leiva.