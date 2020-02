Este jueves comenzará el último weekend de la fase regular del Torneo Argentino de Clubes y Salta recibirá a Policial, uno de los invictos del torneo, mientras que Once Unidos enfrentará a San Lorenzo en la Zona B, la más pareja. El equipo de Policial de Formosa enfrentará desde las 21, en calidad de visitante a Salta Vóley. La delegación formoseña se encuentra desde el miércoles en la sede del partido. (Foto principal- Los componentes de la delegación de Policial posan en el lobby de un hotel de la capital salteña).

Policial tiene puntaje ideal hasta el momento y no perdió sets en lo que va de la Liga. En este weekend, al igual que Regatas de Corrientes, visitará a Salta Vóley y luego emprenderá viaje a Tucumán para jugar contra Pellegrini y Tucumán de Gimnasia. El equipo de Formosa no sólo busca el primer puesto del grupo, sino además ser el mejor primero para ser organizador de los cuadrangulares de la próxima fase.

En la Zona C, UVT de San Juan vuelve a ser local y arriesgará el invicto frente a Villa Dora y Club Rosario. En tanto, Amuvoca queda libre y espera las posiciones finales para su participación en la próxima fase.

Por último, en la Zona B, Vélez y San Lorenzo, que vienen de ganarle a la Selección, jugarán en Mar del Plata contra Once Unidos y luego cerrarán esta fase con el partido entre sí. Por su parte, Paracao será local frente a la Selección Menor con partidos el próximo sábado y domingo.

Torneo Argentino – Weekend 6

20/2 21hs Salta-Policial

20/2 21hs Once Unidos-San Lorenzo

21/2 21h Paracao-Argentina

21/2 21hs Salta-Regatas

21/2 21hs UVT-Villa Dora

21/2 21hs Once Unidos-Vélez

22/2 21hs Paracao-Argentina

22/2 20hs Tuc de Gimnasia-Regatas

22/2 22hs Pellegrini-Policial

23/2 20hs Pellegrini-Regatas

23/2 22hs Tuc de Gimnasia-Policial

23/2 19:30 San Lorenzo-Vélez

23/2 21hs UVT-Rosario