CONSEJOS PARA UN ENTRENADOR DE BOXEO.

Por el profesor:Roberto Quesada.

Un entrenador debe ser entusiasta, pero no intimidador. Debe ser sensible a los sentimientos de los boxeadores y debe disfrutar genuinamente el tiempo que pasa con ellos. Un entrenador debe ser dedicado y estar al servicio de los boxeadores, entendiendo que el BOXEO ofrece a los boxeadores, un crecimiento, tanto físicas como emocional.

Un entrenador necesita reconocer que es un profesor, un maestro, un pedagogo, un educador y no un sargento militar. Deben ayudar a los boxeadores a aprender y a trabajar para mejorar su técnica. No debe considerar los resultados de forma personal, ya que su trabajo no depende en ganar o perder. El mejor interés de los boxeadores se convierte siempre en el mejor interés del combate, de la pelea.

Nunca se debe comprometer la seguridad ni la salud de los boxeadores. Un entrenador tiene que considerar esto siempre por encima de cualquier otra cosa.

Sea paciente. No empujes a los boxeadores en los entrenamientos a lograr cosas que están por encima de sus propios li¬mites. Los boxeadores tienen muchas presiones cada di¬a, y el BOXEO no puede ser una de ellas. Practicar el boxeo debe ser divertido.

Los boxeadores te tienen que importar mas como personas que como atletas. El BOXEO es un medio para alcanzar un fin, y no un fin en si¬ mismo.

Un entrenador debe animar a sus BOXEADORES a tener unos sueños y forjarse unos objetivos. Es muy importante mantener siempre una actitud positiva y evitar cualquier tipo de frase pesimista. Los comentarios negativos siempre son recordados por un espacio de tiempo mayor que las afirmaciones positivas.

Recuerda que las reglas de un combate de boxeo están diseñadas para proteger a los participantes, así como para establecer una competencia igualada. Nunca quieras sacar ventaja a las reglas, enseñando acciones que deliberadamente las rompan. Un entrenador que pone al oponente, de su boxeador en una posición de riesgo físico, no deberá estar involucrado en el boxeo.

Sea el primero en demostrar buena deportividad. Sea humilde en los entrenamientos y en los combates y permite a los BOXEADORES convertirse en los verdaderos protagonistas.

Los boxeadores e incluso sus familias ponen un grado de confianza muy grande en el entrenador.Este tiene un rol muy importante para mejorar en cada momento la experiencia del BOXEADOR dentro del BOXEO.

Un entrenador puede medir su nivel de éxito mediante el respeto que recibe de sus boxeadores, independientemente de ganar o perder.