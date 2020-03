SAN MARTIN VA POR UNA VICTORIA

TORNEO FEDERAL A

Por la fecha 22 de la Zona A del Torneo Federal «A», este sábado desde las 17:15, en el estadio 17 de Octubre del barrio San Francisco, el local San Martín recibirá a Sportivo Las Parejas (Santa Fe), El encuentro será dirigido por el árbitro chaqueño Fernando Abel Brillada, y serán sus asistentes: Sergio Pérez (Corrientes) y Mariana Dure (Chaco).

El Franjeado de Formosa vuelve a la competencia tras tener fecha libre el pasado fin de semana. Los dirigidos por Ricardo Pancaldo suman 21 puntos y se encuentra en la zona de influencia del descenso. De no surgir novedades de último momento el once inicial de San Martín será el siguiente: Gorosito en el arco, Allende, Guardia, Gómez y Pietkiewicz en la línea defensiva, Bobadilla, Sánchez, Fondacaro y Pereyra o Benítez en el sector medio, mientras que Ibarra y Velázquez los delanteros.

Sportivo Las Parejas de la localidad de Cañada de Gómez, tiene 30 unidades y se ubica en zona de clasificación. El equipo titular para esta tarde es el que sigue: Emilio Rébora; Federico Vera, Maximiliano Pollachi, Lucas Abascia y Luciano Lapetina; Federico Pizzichini y Maximiliano Ribero; Iván Ortigoza, Maximiliano Bocchietti y Brian Puntano; Daniel Salvatierra.

El 13 de octubre del 2019, por la fecha 7, en Santa Fe, Sportivo Las Parejas derrotó a San Martín por 3-0, y esa caída marcó la salida del técnico Salvador Ragusa. Es de esperar que la historia no se repita, y que el conjunto formoseño pueda sumar de a tres, y volver a mejorar su clasificación en la tabla.