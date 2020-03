DEBUTA DEFENSORES DE FORMOSA

FEDERATIVO DE CLUBES

Esta tarde, por la 1° fecha de la Zona Norte grupo “A”, correspondiente al Torneo Federativo 2020 que organiza la Federación formoseña de Fútbol, Defensores de Formosa recibe a 24 de Junio de Buena Vista.

El inicio será a las 17 en el estadio Don Antonio Romero. Además, habrá encuentros en diferentes escenarios de la provincia. (Foto principal- Defensores de Formosa comienza a jugar el Federativo).

El equipo “Policial” es un serio candidato en esta competencia pero deberá demostrarlo en el campo de juego. Es dirigido por Ariel Garrido que hace tres temporadas lleva las riendas del plantel.

La preparación de Defensores fue óptima en su predio con algunos refuerzos de renombre, como ser Oscar Cisneros, Fabricio Pietkiewicz, y el regreso de Walter Galeano, entre otros, que le dan al plantel jerarquía. A su vez, la visita tendrá también su debut en la temporada y seguramente vendrá con lo mejor que tiene intentando sumar.

Partidos de hoy

Zona Norte: Grupo “A”: 17.00 Defensores de Formosa Vs 24 de Junio (Estadio Antonio Romero).

Zona Norte: Grupo “B”: (17.00) 17 de Agosto Vs Independiente (Primera Punta)

Zona Sur: Grupo “A”: 17.00 Deportivo Yes (EC) Vs Juventud (Ibarreta)

Zona Sur: Grupo “B”: (17.00) Juventud de Villafañe Vs Independiente (El Colorado)