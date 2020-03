SAN MARTÍN NO PUDO CON GÜEMES DE SANTIAGO DEL ESTERO

Güemes no jugó bien, pero le alcanzó para ganarle a San Martín de Formosa por 1 a 0, con un tanto de David Romero. El equipo de Pablo Martel sigue en la más del Torneo Federal «A».

Con un gol de cabeza del goleador de la categoría: David Romero, Güemes derrotó a San Martín de Formosa por 1 a 0, y sigue en la cima de la Zona A del Torneo Federal A, ahora con 38 unidades.

El partido se jugó en el Estadio “Jiya Miranda” a puertas cerradas, sin público y no tuvo un buen nivel de juego, y correspondió a la fecha 23°.

PRIMER PERIODO



Sin público y con tribunas vacías, Güemes asumió el protagonismo como siempre de local. Pablo Martel metió un 4-3-3 bien definido, con tres delanteros de punta como Vega, Romero y Leguizamón, con un medio campo con nada de marca, ya que López y Zelaya jugaron por las bandas, quedando solo en el medio Pavón.

Todo le salió bien, pero estuvo huérfano de goles, pese a las chances que creo. San Martín por su parte, apostó con dos líneas de 4-5, con mucha gente atrás y en el medio, dejándolo solo al “inquieto” Pietkiewicz.

Ricardo Pancaldo en la primera parte lo estudió bien al partido (rival incluido). A los 7 minutos llegó Leguizamón por izquierda, y a los 14´, se lo perdió Romero, tras un desborde de Vega. Nada más que eso. Después San Martín metió presión en todos lados y se animó con llegas de Pietkiewicz y Taborda, pero el golero Mendonca tuvo muy poco trabajo.

Los minutos se consumieron, el control del juego fue repartido, y en el cierre, el “Guacho” llegó dos veces con Pablo López y con David Romero de cabeza, pero el arquero Gorosito mostró sus reflejos y su propia seguridad.

Un primer tiempo de mayor a menor, con pocas ideas en el medio campo, y con libretos definidos por ambos lados.

SEGUNDO PERIODO

En el segundo tiempo, volvió a manejar los “hilos” el conjunto local, mientras que San Martín le cedió la iniciativa del juego, para jugar de contra y con espacios.

En un juego tedioso por momentos, a los 7 minutos, el defensa Amarrilla le sacó el remate final a Vega, en una jugada coordina del local, y a los 15´, en una jugada de derecha a izquierda, ingresó Zelaya y sacó un fuerte remate que se fue apenas desviado.

A los 17 minutos, el juez Pablo Núñez no le cobró un clarísimo penal a San Martín, ya que el recién ingresado Ibarra les ganó a todos en un rebote, ingreso al área grande y el golero Mendonca se fue a los pies, cometiéndole la infracción, pero el juez obvió la pena máxima, y encima le sacó la amarilla al delantero por entender que había simulado.

Se lesionaron Díaz y Giménez en la defensa local, y Güemes jugó con cuatro delanteros, sumándose Bernal con otro hombre de punta. El equipo “Gaucho” se fue con todo arriba, arrincono al rival, y le comenzó a crear algunos problemas atrás.

De tanto insistir, llegó la apertura en el marcador. A los 31 minutos y cuando todos presionaban, una jugada por derecha encontró un centro perfecto de Politano, y el goleador David Romero, solo, de cabeza y de pique la puso a un costado del parante derecho de Gorosito para el 1-0.

Después fue otro partido. La preocupación pasaba mucho por San Martín que se fue adelante, con pocas ideas, y las réplicas le quedaron a Güemes. El DT Pancaldo mandó a Bobadilla y a Salazar para oxigenar la zona ofensiva, pero poco hicieron.

No hubo más tiempo, donde Güemes se quedó con tres puntos más que le permiten seguir bien arriba (38 unidades). Hizo el gasto del juego, y pese a no jugar bien, logró un triunfo importante, donde su rival, mostró muy poco.

SÍNTESIS:

GUEMES (1):

Mendonca; Politano, Valenzuela, Giménez (Serrano) y Díaz (Bernal); López, Pavón y Zelaya; Vega, Romero y Leguizamón (Gómez).

DT: Pablo Martel

SAN MARTÍN (0):

Gorosito; Allende, Amarilla, Guardia y Cravero; Fondacaro (Bobadilla), Sánchez, Benítez y Pereyra (Ibarra); Taborda; Pietkiewicz (Salazar).

DT: Ricardo Pancaldo.

GOL EN EL 2DO. TIEMPO: 31m David Romero (G);

CANCHA: Güemes.

ARBITRO: Pablo Núñez.

FUENTE: ABC DEPORTE.

SÍNTESIS: ABC DEPORTE.

FOTOS: NUEVO DIARIO.