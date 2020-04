LA AFA RECONOCE LA COLABORACION DE LOS CLUBES

FUTBOL

Lanús también se sumó a la acción solidaria y acondicionó la cancha de básquet de su sede con 80 camas más, sumadas a otras 170 que ya había adquirido antes.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) remarcó el acompañamiento que los clubes de las distintas categorías brindaron a la ciudadanía, con la apertura de sus instalaciones para combatir la pandemia del coronavirus. A través de una nota en su web oficial, la AFA destacó la actitud de Argentino de Quilmes (Primera B), Deportivo Merlo (Primera C), Almirante Brown (Primera B) y Temperley (Primera Nacional), que «continúan abriendo sus instalaciones para que vayan a dormir muchos policías recién egresados, que durante estos días saldrán a la calle a trabajar en la crisis sanitaria que atraviesa el país».

En ese sentido, recordó que Lanús (Superliga) también se sumó a la acción solidaria y acondicionó la cancha de básquet de su sede con 80 camas más, sumadas a otras 170 que ya había adquirido y 20 que donó al hospital vecinal del partido bonaerense.

«Recientemente, Defensores Unidos de Zárate y Estudiantes de Buenos Aires organizaron la entrega de bolsones de alimentos para colaborar a familias de jugadores de inferiores que están pasando un duro momento debido a la pandemia». Otro de los clubes que también se sumó a la movida solidaria fue Real Pilar (Primera D), quien acondicionó un centenar de camas en su predio deportivo para ser utilizado como hospital de campaña.

Por otro lado, Deportivo Laferrere (Primera B), Yupanqui (Primera D) y Deportivo Paraguayo (Primera D) organizan ollas populares para colaborar a las personas más necesitadas. «Estas acciones evidencian una vez más lo importante que son los clubes a nivel social para nuestro país. No sólo con esta iniciativa puntual, sino visto en reiteradas ocasiones en el último tiempo, como por ejemplo conteniendo diariamente a niños y jóvenes, poniendo a disposición sus espacios para albergar gente en emergencias sanitarias, armando colectas de alimentos ante catástrofes o cuando en épocas de invierno prestan algún lugar para los que no tienen donde dormir», cerró la AFA.

A su vez, el presidente de Colón de Santa Fe, José Vignatti, consideró que la posibilidad de rebajar los salarios de algunos futbolistas por la situación derivada de la pandemia de coronavirus tiene que «salir de una reunión múltiple de los dirigentes», y adelantó que «la semana que viene se tomarán decisiones».

«Tenemos contacto a diario con otros dirigentes, pero la confusión es bastante generalizada, estamos esperando. Tiene que salir una medida de una reunión múltiple de los dirigentes, ahora por videoconferencias, que son reuniones al fin. La semana que viene se tomarán decisiones para llevar adelante esto», dijo Vignatti a radio Gol, de Santa Fe.

Sobre la situación económica de Colón en estos días de aislamiento social, el dirigente explicó que todavía no saben «cuánto y cómo serán los depósitos de la televisión», por los derechos de la Superliga. El club tiene pendientes «cuentas a cobrar de jugadores que se vendieron y está todo congelado. No hay movimientos, ni del exterior ni las transacciones locales», explicó Vignatte.

«Y un tema no menor son los contratos que vencen el 30 de junio, ya que todos los clubes pidieron prestado jugadores, préstamos que se pagan por adelantado: se lo hizo por todo el año y todo estaría dentro de este contexto, aunque no estoy en condiciones de asegurar nada», agregó el presidente. «La lógica indica que se tendrían que prorrogar (esos préstamos) hasta el final de la temporada», sostuvo el dirigente, quien consideró que la pandemia de coronavirus seguramente cambiará el escenario económico de las transferencias y cotizaciones de los jugadores.