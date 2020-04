FUTBOL

Fue Matías Lammens, Ministro de Turismo y Deporte de la Nación, el que lo confirmó, en diálogo con A24. «El fútbol es una de las últimas cosas que se van a liberar. Es difícil hacer pronósticos con certezas, pero estimo que vamos a pasar todo abril y mayo sin fútbol. No hay que pensar en el cuándo, sino en el cómo”, subrayó el ex presidente de San Lorenzo. (FOTO PRINCIPAL- MATIAS LAMMENS –CENTRO).

El deporte más popular se encuentra oficialmente suspendido en el país desde el 17 de marzo, aunque los clubes ya conocían la determinación desde 24 horas antes. En principio, el parate tenía fecha de finalización el 31 de marzo, pero con la continuidad de la cuarentena social obligatoria ordenada por el gobierno ante la pandemia de coronavirus, la actividad continúa frenada. El último fin de semana en el que hubo fútbol fue el del sábado 13 y domingo 14 de marzo, a puertas cerradas.

Desde entonces, los planteles de todas las categorías del fútbol argentino fueron licenciados y los jugadores se encuentran trabajando en sus hogares, monitoreados por los cuerpos técnicos a través de aplicaciones.

Según pudo averiguar Infobae a partir de la información ofrecida por los preparadores físicos de varios conjuntos que compiten en la Superliga, se necesitarán al menos 15 días de entrenamientos regulares para presentarse en competencia oficial y afrontar compromisos de élite. Esto teniendo como base los ejercicios de manera remota antes descriptos.

Por el momento, el fútbol argentino presentó un solo caso de COVID-19: se trata de Daniel Elkin, jefe de médicos de Sportivo Belgrano, club que milita en el torneo Federal A. “16 días después de haber vuelto de un viaje a Chile me hicieron el test, el hisopado y fue positivo. Nunca tuve ningún síntoma. Ni decaimiento, ni pérdida del gusto y el olfato. Ni fiebre, ni tos, dolor muscular o deficiencia respiratoria”, reveló.

La crisis sanitaria está acompañada por los problemas económicos que potenció la pandemia en el fútbol argentino. Algunos clubes ya acordaron o están en vías de cerrar una reducción salarial de sus futbolistas mientras el balón no ruede. Racing, por caso, anunció un “importante” recorte que contó con la anuencia de sus figuras. “No lo hicimos para ser los primeros en el fútbol argentino, sino como un gesto real de solidaridad con los casi 600 empleados”, señaló Darío Cvitanich.

Por otra parte, Lammens también se refirió a la posibilidad de que en la Argentina se pueda salir a realizar ejercicio físico durante el aislamiento. “Las recomendaciones de los países más avanzados que han pasado por la etapa en que estamos nosotros son de que haya una distancia de entre cuatro y cinco metros entre la gente, así que por ahora no va a ser posible que la gente pueda salir a correr”, concluyó.

FUENTE. INFOBAE.