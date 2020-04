FERNÁNDEZ BEDOYA, PRESIDENTE DE LA URF HABLÓ SOBRE LA ACTUALIDAD DEL RUGBY

El presidente de la Unión de Rugby de Formosa, Alfredo Fernández Bedoya, concedió una extensa entrevista al periodista de la AM 990, Alfredo Domínguez, en el transcurso del programa Entre Todos que se emite de lunes a viernes en horario matutino en la reconocida emisora de alcance regional que emite su señal en la capital formoseña. (Foto principal- Fernández Bedoya junto al periodista Alfredo Domínguez).

Fernández, señaló que la Unión Argentina de Rugby, solventará a las uniones del país que tuvieran problemas económicos a causa de la cuarentena obligatoria por la pandemia del coronavirus. «Hasta el momento la URF, que es una Unión pequeña y austera, que no cuenta con empleado rentado, puede solventar el gasto del alquiler del local de la sede, y no ha recurrido a solicitar ningún tipo de ayuda. En cuanto a los clubes afiliados, mantenemos un estrecho contacto con la dirigencia, y vamos a gestionar la ayuda en caso de ser necesaria». sostuvo.

En cuanto a la actividad de la URF en tiempo de cuarentena, Fernández, informó que a través de la plataforma de instagram, la Unión , brinda cursos o charlas destinadas a la familia del rugby, la misma dio inicio con una exposición hecha por el oficial de desarrollo, Raúl Farach. También, recordó que los interesados podrán ingresar a los sitios de la UAR y la URF, para estar informados sobre cualquier novedad.

Finalmente, Fernández, manifestó que es un hecho positivo que el ex medioscrum de los Pumas, Agustín Pichot, compita por la presidencia de World Rugby, donde hoy es vicepresidente, en las elecciones del 26 de abril. Pichot disputará la presidencia para el periodo 2020-2024, con el actual presidente el inglés Bill Beaumont.