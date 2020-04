BOXEO

La formoseña Marcela Eliana La Tigresa Acuña, fue entrevistada en la mañana de este viernes 16 por el periodista Alfredo Domínguez de la Am 990 de Formosa. La leyenda del boxeo femenino argentino, contó que entrena diariamente en su casa y que antes de su despedida del pugilismo profesional, espera poder volver a presentarse en Formosa, para de esa manera iniciar el retiro de una disciplina que la colmó de éxitos deportivos, y le otorgó un lugar de privilegio en la historia del deporte de los puños enguantados. (Foto principal- Acuña vs. Marcos).

“Estoy entrenando regularmente, por ahora no pienso en el retiro, cuando me vaya quiero que sea en gran forma, en una gran programación, pero antes me gustaría volver a Formosa, a despedirme de mis comprovincianos a quienes nunca olvido. Hice dos peleas en Formosa, y espero concretar una tercera”, apuntó.

Precisamente en la noche del viernes 16, TyC Sport programó un especial de Acuña con dos de sus mejores combates. La de diciembre del 2008 frente a la jujeña Alejandra Locomotora Olivera, q quien derrotó por puntos en fallo unánime, en la unificación de los títulos supergallo AMB y CMB. El combate tuvo lugar en el Luna Parck ante 10 mil espectadores.

El otro combate fue con la mendocina Yésica Marcos, en enero del 2012, cuando empató en un polémico fallo, porque en el ring la formoseña había ganado con claridad. Fue en la localidad de San Martín, en Mendoza, ante 45 mil aficionados. Marcos retuvo las coronas supergallo de AMB y OMB.

Tras su alejamiento del boxeo profesional, Acuña, quiere seguir en el mundo del boxeo, y podría ser entrenadora, preparadora física o comentarista para la televisión. “Quiero seguir cerca del boxeo, ya estuvo en el rincón de una boxeadora ayudando como entrenadora, me gusta la preparación física, y he tenido ofertas para comentar combates internacionales, todas las opciones me interesan”, dijo en el final.