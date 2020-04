La Asociación de Clubes de Básquetbol (AdC) acordó este viernes la intención de finalizar la temporada actual, cuando lo establezca el ministerio de Salud, tras su interrupción en marzo por la pandemia del coronavirus.

El presidente de la AdC, Gerardo Montenegro; el secretario técnico de la entidad, Sergio Guerrero; y los 20 entrenadores de los equipos participantes realizaron una videoconferencia. En ese intercambio, Montenegro expresó su idea de terminar el campeonato más allá del formato, según pudo saber Télam. (Foto principal- Gerardo Montenegro, titular de la AdC).

Una posibilidad será reunir a los 16 primeros equipos en cuatro grupos y darles el pase a los playoffs a los primeros dos de cada zona. Pero todo dependerá del tiempo que se extienda el parate por la pandemia.

«Nos transmitieron la tranquilidad de que esto va a terminar, todavía no se sabe cuándo, pero el objetivo es que se concluya la temporada actual», aseguró uno de los participantes de la reunión virtual.

Sin embargo, algunos clubes manifestaron las dificultades económicas que atraviesan por el parate, como es el caso de Ferrocarril Oeste, que debe cuatro meses de sueldos: sus jugadores se mostraron disconformes por la «falta de comunicación» con la dirigencia y enviaron las cartas documento a la institución de Caballito por la deuda.

De hecho, en la reunión virtual se tocó el tema de los contratos y de los salarios, con un consenso momentáneo de mantenerlos sin reducciones, a diferencias de otras competencias bajo la órbita de la FIBA.

El acuerdo no excluyó la posibilidad que cada institución contenga «pactos con sus contratados», aseguró un allegado a uno de los clubes intervinientes.

La presente temporada tiene a Quimsa de Santiago del Estero como líder, con un récord de 18 triunfos y tres derrotas, seguido de San Lorenzo (17-4) y Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia