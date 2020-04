EL FUTBOL ARGENTINO, CAMINO A SUSPENDER LA TEMPORADA 2019/20

La pandemia de coronavirus y el pico de infectados, que todavía no llegó al país, parece que llevará a los dirigentes del fútbol argentino a tomar la decisión que se venía rumoreando en AFA: dar por terminada la temporada 2019/20, algo que sería informado de manera oficial la próxima semana.

Según lo informado por el sitio “Doble Amarilla” este viernes, “AFA y Superliga se disponen a poner fin a la temporada 2019/2020 y suspender los descensos debido al coronavirus”. (Foto principal- Claudio Tapia, presidente de la AFA).

Ya hay consenso entre la amplia mayoría de los clubes para terminar tomando esta determinación que se hará oficial la próxima semana.

La suspensión de la temporada se da ante el panorama de que el fútbol no podrá volver al menos hasta septiembre-octubre por la pandemia.

La idea general es que la temporada 2021 se dispute desde enero y así adaptarse al calendario de Conmebol.

En el medio, es posible que se dispute un torneo transición.

En ese sentido, el presidente de River, Rodolfo D’Onofrio, aseguró que “hasta mediados de primavera” el fútbol no empezaría y que, para él, la Copa de Superlia “no se juega más”.

“Es cierto que Boca y River quieren los descensos. Hasta mediados de la primavera el fútbol no empieza. Para mí, la Copa de la Superliga no se juega más y ahí sí no podés mandar al descenso a equipos que no jugaron partidos», dijo D’Onofrio ante Radio La Red.

Nicolás Russo, vocal de AFA y presidente de Lanús, reveló que la chance de empezar todo de cero está latente y que “este año es imposible que haya descensos”.

Nicolás Russo, vocal de AFA y presidente de Lanús, reveló que la chance de empezar todo de cero está latente y que “este año es imposible que haya descensos”.

De todas maneras, todo indica que la próxima semana llegarán las confirmaciones oficiales al respecto.