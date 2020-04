FUTBOL



San Martín de Formosa ya no tendrá acción en lo que resta de la temporada 2020, en el marco del Torneo Federal A, teniendo en cuenta que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), decidió suspender la competencia tras jugarse la fecha 23, y restando aun 7 para completar la fase de clasificación. Es importante recordar que los equipos en zona de clasificación (los seis mejores de cada una de las zonas), definirán en el segundo semestre los dos ascensos directo a la B Nacional, y el mejor tercero pugnará por otra plaza frente a un rival de la B Metropolitana. (Foto principal- Griselda Cardozo del Club San Martín, junto al presidente de la AFA, Claudio Tapia).

San Martín, ubicado decimo tercero en la Zona A, con 21 puntos en igual cantidad de partidos, y con 6 triunfos, 3 empates y 12 caídas, ya no jugará este año, y recién volvería a competir en el mes de enero del 2021, en una nueva edición de la tercera categoría del fútbol argentino. Los contratos de los integrantes del cuerpo técnico y jugadores, que en su mayoría fenecían en junio, técnicamente ya se han caído ante el cierre del certamen.

La presidenta del Club San Martín, Griselda Cardozo, dijo este martes al periodista Alfredo Domínguez (AM 990 de Formosa), que los miembros del cuerpo técnico liderado por el santafecino Ricardo Panacaldo, y los jugadores extra provinciales, seguirán en Formosa hasta tanto se mantenga la cuarentena por la pandemia del coronavirus.

“Hemos hablado con el noventa por ciento de los jugadores, y con el cuerpo técnico, el Club le seguirá brindando a ellos los departamentos donde están alojados, y garantizará la alimentación, hasta el momento en que puedan regresar a sus hogares. Estamos viviendo el día a día, priorizamos la salud de todos los deportistas, y los vamos a acompañar en este difícil momento que nos toca vivir a todos”, manifestó Cardozo.

La principal referencia dirigencial del Franjeado, dijo que nadie esperaba este escenario, y que la suspensión del Federal A a raíz de la Pandemia era algo que se veía venir. “Priorizar la salud, la vida, es lo que tenemos por delante. Vamos a velar por todos los que conforman la familia del Club, y estoy segura que vamos a superar este difícil trance”, finalizó Cardozo.