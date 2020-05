Unas 160 entidades serán beneficiadas, por única vez, con un subsidio de $40.000. Las instituciones deportivas, con esta ayuda, en este “contexto de emergencia, pueden afrontar sus gastos y cumplir con algunas de sus obligaciones”, dijo Gustavo Valdés, gobernador de la provincia de Corrientes. (Foto principal- El gobernador Valdez otra vez junto al deporte correntino).

Unos 160 clubes de la provincia de Corrientes recibirán un subsidio de $40.000 cada uno, lo que asciende a $6.400.000, con el fin de paliar las consecuencias económicas desatadas por la actual pandemia, a causa del coronavirus. El gobernador Gustavo Valdés fue el encargado de realizar el anuncio ayer en Casa de Gobierno.

Además, informó de una línea de crédito –a través del banco de Corrientes– para paliar la inactividad de los gimnasios.

Valdés confirmó la ayuda por única vez, para que en este “contexto de emergencia, puedan afrontar sus gastos y cumplir con algunas de sus obligaciones”.

El subsidio se canalizará a través de la Secretaría de Deporte, cuya sede está ubicada en el barrio Ferré. Para tal fin, esta oficina dispuso diferentes canales de comunicación online para obtener la ayuda.

Jorge Terrile, secretario de Deportes, valoró el aporte a las entidades locales ya que “Nación lastimosamente en lo que es ayuda a instituciones deportivas habló en dos categorías: más de 60 y 100 empleados en blanco, y nosotros -salvo excepciones de los clubes grandes- no entramos en esa categoría”.

“Entendemos que es una ayuda, no una solución mágica, pero es lo que hoy podemos hacer”, declaró el funcionario de Deportes, durante el anuncio de la ayuda. “El Gobierno estuvo antes, estuvo hoy y va a estar mañana al lado de los instituciones deportivas”, agregó.

“Con esta ayuda de $40.000 podrán pagar, en el caso puntual de la Liga Correntina de Fútbol, que tiene 30 clubes, su mantenimiento institucional. La liga no podía pagarles a los empleados. entonces, le va a servir para atender a estas necesidades”, ejemplificó.

Terrile recordó que “por la pandemia muchos clubes no están pudiendo recaudar. “Instituciones que tienen infraestructura deportiva no pueden alquilar sus canchas. Al no haber actividades deportivas, no hay público y no pueden cobrar sus entradas, entonces les damos una mano”, comentó el funcionario.

El secretario también se refirió a aquellos que necesitan una mayor ayuda. “Tienen que entender y lo hablaba con el presidente del Tennis Club: hay clubes que son más grandes. A esos los vamos a ver de otra manera, pero en la mayoría de los clubes, los 160 de toda la provincia, el Gobierno quiere estar presente y ayudarlos de esta manera”, afirmó Terrile.

Créditos para gimnasios

Los gimnasios de toda la provincia son uno de los rubros más castigados por la paralización de actividades a consecuencia de la pandemia y, en este contexto, el gobernador Gustavo Valdés anunció que destinará al sector una línea de créditos de entre $100.000 y $500.000, que van a ser otorgados por el Banco de Corrientes, a una tasa del 17% anual, con un plazo de gracia de tres meses. “La tasa común es del 24% y la provincia va a subsidiar un 7% para que puedan acceder a una tasa que no existe en el mercado y que les va a permitir cumplir con sus actividades. Sabemos que en el corto plazo es muy difícil que puedan abrir y retomar las actividades los gimnasios”, expresó el titular del ejecutivo provincial.

“Próximamente, vamos a trabajar sobre la posibilidad de apertura. Muchos de los dueños de los gimnasios están de acuerdo con el crédito, pero preguntan cuándo pueden abrir. Eso depende de Nación y el decreto es claro”, manifestó Jorge Terrile. Y en cuanto a acceder al crédito, repasó que los requisitos son: “Ser clientes del banco, y los que ya son se deben presentar. Va haber una persona que se encargará del seguimiento personal a cada una de las instituciones para que este crédito sea realmente ágil y puedan acceder muy pronto”.

(Diario El Litoral de Corrientes).