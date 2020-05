BERENTD, EL GOLFISTA FORMOSEÑO QUE TRIUNFO EN EL EUROPA TOUR, HABLÓ EN LA AM 990

El formoseño Jorge Berentd, considerado uno de los mejores golfistas argentino de todos los tiempos, quien compitió que buen suceso en el European Tour and Challenge Tour de 1990 a 2004, para luego desempeñarse como comentarista televisivo en The Golf Channel para América Latina, concedió una impagable entrevista al periodista Alfredo Domínguez (AM 990- Red Deportiva Regional). El oriundo de Villa 213 (Departamento Pilcomayo), fue ganador entre otros torneos del Cannes Open (Riviera Francesa) en 2001 y el Campeonato Argentino de la PGA en 1999. (Foto principal- Berentd durante su participación en un torneo en el Legend Course Constance, en Belle Mare, Isla Mauricio, África).

Berentd, quien nació en 1964, en Villa 213, se trasladó con el resto de su familia a Buenos Aires siendo un niño, su madre tenía quebrantada la salud, y buscaron un mejor lugar para su tratamiento, y el futuro campeón junto a los suyos fueron cobijados por tíos y primos. Rápidamente oficio de caddie y aprendió los secretos del golf, siendo profesional a los 18 años, y un par de temporadas más tarde ya comenzó a competir en el plano internacional.

“Me siento orgulloso de ser formoseño, y es un placer poder hablar con ustedes, escuchar esa tonada tan nuestra que reconforta el alma. Si bien me vine a Buenos Aires siendo un niño, recuerdo con mucha ternura los momentos vividos en Villa 213, y en El Colorado, donde aún tengo familiares. He vuelto a mí pueblo un par de veces, y sueño con poder volver a estar allá junto a los míos”, manifestó el ganador de 20 torneos en diferentes puntos del planeta.

Berentd, recibió muchas distinciones, entre ellas el Premio Konex 2000. Entre sus logros deportivos internacionales se encuentran: Obtuvo el cuarto puesto en el Bélgica Open (1991) y en el Italia Volvo Master Tour (1992). También fue segundo en el Portugal Open (1993). En 1995 logró el primer lugar en el Gran Premio Coto. En 1997 ganó los Abiertos de Granadilla (Chile) y Kenya Open (África). Fue primero en el Axa Open (Portugal) de 1998. Al año siguiente participó en el Bordeaux Open de Francia (quinto) y en el Marruecos Open (cuarto). En 2001 ganó el Abierto de Cannes, su primer título en el Tour Europeo. En 2002 quedó segundo en el Hong Kong Open. Compitió en torneos de América, Europa, África y Asia.

El formoseño, quien disfruta de la familia en tiempo de la pandemia de la coronavirus, dijo que tiene tres hijos: Leandro, Érica y Brian, que su esposa se llama Sonia, y que sigue compitiendo con cierta regularidad en el circuito de veteranos. Tras su desvinculación de Golf Channel (TyC Sport vendió la señal a un grupo norteamericano), fue contratado por el Rosario Golf Club (Rosario- Santa Fe), como maestro y coordinador de la disciplina de golf.

“Siempre que en las notas periodísticas o en cualquier circunstancia me preguntan de dónde soy, contesto orgulloso que soy de Villa 213, un pueblo de Formosa. Espero más temprano que tarde poder estar allí, y compartir muy gratos momentos”, puntualizó el golfista argentino más joven en ingresar al circuito europeo, con apenas 18 años.