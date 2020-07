CUANDO TOJO DIRIGIÓ CON TELCH A SARMIENTO DE FORMOSA

Miguel Ángel Tojo (9-7-1943 en Blaquiert- Buenos Aires), cumplirá este jueves 77 años de edad, como futbolista se destacó en Ferro, San Lorenzo de Almagro, Defensor Lima (Perú), Racing de Avellaneda y Unión de Santa Fe; mientras que como técnico dirigió a Racing- Tavella (La Pampa), Arsenal de Sarandí, Cipolletti de Río Negro, Deportivo Pereira y Bucaramanga (Colombia), Chaco For Ever, Banfield, y los seleccionados Sub 15 y Sub 17 de Argentina, además de interinar en San Lorenzo de Almagro.

Tojo, dirigió a Sarmiento de Formosa en el Torneo del Interior 1993-1994, haciendo dupla con el ex San Lorenzo de Almagro, Roberto Telch. Aquel equipo Taninero reunió en su plantel a figuras como los paraguayo Adolfino Cañete, Mariano Gaona, Alberto Salinas, y el atacante Jorge Abente, el tucumano Alejandro Doroni, los ex Quilmes Alejandro Mulet y Guillermo Escalante, los chaqueños Raúl Ojeda y Osvaldo Gómez, y los locales: Eugenio Sotelo, Fabián Merlo, Camilo Espínola, Reynaldo Giménez, Juan Yahari, Arnulfo Ayala y Virginio González. (Foto principal- Tojo es entrevistado por Alfredo Domínguez –Diario El Comercial- en una pausa de la pretemporada en Piribebuy- Paraguay).

El periodista deportivo Alfredo Domínguez, quien siguió de cerca la preparación y la participación de Sarmiento en el Torneo Argentino del 93-94, recuerda lo siguiente: “Sarmiento tuvo un plantel interesante, con muy buenos profesionales llegados desde Buenos Aires y Paraguay, además de valores de Chaco y Formosa. La preparación se llevó a cabo en las instalaciones de la Federación Médica y el Centro de Educación Física, y la parte final en la localidad paraguaya de Piribebuy. Tojo-Telch, tuvieron la posibilidad de ver a sus dirigidos en dos amistosos de alto vuelo frente a Lanús y Olimpia. Sin embargo ya en competencia el equipo nunca terminó de afianzarse y no pudo alcanzar el objetivo de la clasificación, alternando buenos y malos resultados ante rivales como 13 de Junio de Pirané, Guaraní Antonio Franco de Posadas, Patronato de Paraná y Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay”.

Después Tojo se integró al cuerpo técnico de las selecciones menores de AFA, junto a Hugo Tocalli y José Perkeman. Actualmente el entrenador que fue internacional con la camiseta de la Argentina en los Juegos Olímpicos de Tokio 1964, dirige una escuela de fútbol en Buenos Aires, donde forma a chicos de entre 7 y 14 años.