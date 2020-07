FUTBOL



Consideraciones médicas respecto a la reanudación de actividades deportivas relacionadas con el fútbol tras la reunión de hoy de la Comisión Médica.

Este protocolo que se finalizó hoy después de la segunda reunión de la Comisión Médica va a ser enviado a Ginés González García, Ministro de Salud de la Nación, quien evaluará los próximos pasos a seguir. Asimismo, la Comisión se volverá a reunir durante las próximas semanas para trabajar en otro protocolo destinado al fútbol infanto juvenil. (Foto- Escudos de equipos del fútbol formoseño).

FEDERAL A: Se regirá por los lineamientos elaborados por AFA ya que está y estuvo incluido en las diferentes reuniones mediante la representación dirigencial de Héctor Gómez (presidente Chaco For Ever) y Fernando Alday (médico Estudiantes San Luis).

Testeos: Si bien en la reunión de hoy no se habló sobre el tema, desde AFA se trabaja en conseguir los recursos para intentar absorber los gastos de los mismos y no sean costeados por los clubes. Aún no está especificado que tipo de testeo se hará. En los próximos días se consultará con diferentes epidemiologos

Traslados: La intención principal es que sea de manera individual directo al lugar de entrenamiento. Si algún jugador no posee transporte propio, está en estudio la implementación para todas las categorías (no está definido en su totalidad) que los clubes tengan un servicio «puerta a puerta» es decir: casa/entrenamiento/casa, con empresas locales que se ocupen del mismo y que cumplan con los medidas sanitarias correspondientes. Para los que si poseen auto o movilidad, según reza el protocolo, no podrán transportar más de DOS personas. Otro punto es si algún club decide incorporar algún jugador que se encuentre en otra provincia, la institución en cuestión deberá hacerse cargo de cumplimentar los diferentes requisitos (permisos para circular) y desde la llegada del jugador, respetar las disposiciones a nivel nacional y provincial a nivel sanitario.

TORNEO REGIONAL Y LIGAS DEL INTERIOR: Se utilizará como BASE el elaborado por AFA, pero desde el Consejo Federal ya se trabaja en diferentes puntos y adecuaciones necesarias para la realidad de las instituciones del interior. Una vez aprobados los lineamientos básicos por los organismos de salud, será comunicado a las ligas y por ende, a los clubes, tanto el hecho por AFA como las regulaciones especiales del CF.

Las ligas tendrán la posibilidad de elaborar su propio protocolo con lo que considere necesario siempre y cuando cumpla con los requisitos de las entidades superiores, organismos de salud provinciales o municipales. Los clubes deberán comunicar a su liga de origen las posibilidades y método de implementación que piensan utilizar teniendo en cuenta la disponibilidad de un médico, infraestructura, lugar de entrenamiento etc. Para los clubes que disputen el Regional será similar con la salvedad que deberán informar (además del ente local) al Consejo Federal sobre todo lo referido a las cuestiones enumeradas anteriormente.

NO habrá testeos pero SI se deberán extremar los ciudados tanto dentro del club como fuera del mismo en la vida cotidiana. Habría controles de temperatura al llegar al entrenamiento (si tiene médico lo hará el facultativo de lo contrario se deberá buscar un responsable), respetar lo elaborado por AFA/CF en cuanto a la utilización de vestuarios o espacios comunes y demás items

Es necesario aclarar que NO existe aún una fecha cierta de retorno y que recién se fijará luego de la aprobación de las recomendaciones médicas. Ésto será en concordancia entre la Asociación del Fútbol Argentino y el Gobierno Nacional.