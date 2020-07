RUGBY

Mauricio Horacio Reggiardo (22 de febrero de 1970- Bragado-Buenos Aires), es el actual entrenador del equipo de Castres Olympique que compite en la Liga Top 14, la de mayor jerarquía en el rugby de Francia. El pilar que se inició en el Club San Isidro y luego prosiguió su carrera en Italia y Francia es uno de los referentes del deporte de la ovalada en la Argentina.

Reggiardo estuvo en Formosa en el 2014, y mantuvo una extensa reunión con Gabriel Almaraz entonces titular de la URF) y los dirigentes de los clubes locales. En esa ocasión el ex primera línea de Los Pumas (disputó los mundiales de Gales 1999 y Australia 2003), estuvo en la AM 990 y fue entrevistado por el periodista deportivo Alfredo Domínguez. (Reggiardo en la AM 990 de Formosa junto al periodista Alfredo Domínguez, el ex rugbier Eduardo Barrios, y Gabriel Almaraz entonces presidente de la Unión de Rugby de Formosa).

Reggiardo, actualmente se encuentra en la ciudad de Castres (Departamento de Tarn), a la espera de la vuelta a los entrenamientos y a la competencia. Sobre el Top 14, señaló: “que será muy difícil que el Top 14 se vuelva jugar en 2020”. De la mano con esto, explicó que mantuvo conversaciones con representantes de los diferentes clubes y que opinan que en caso de que se reanude la actividad, se precisarían al menos cinco semanas previas de preparación.

Desde su hogar, también se animó a decir a qué dos jugadores de Jaguares le gustaría tener en su Castres. En cuanto a los forwards, se quedó con Marcos Kremer porque “lo que aporta es tremendo”, mientras que por el lado de backs eligió a Bautista Delguy porque “es un cara sucia terrible y te puede descomprimir un partido complicado con una acción individual”.

Y hablando de elogios, no desperdició la oportunidad de hablar de los dos sudamericanos con los que cuenta en el equipo que dirige: el uruguayo Rodrigo Capó Ortega y el argentino Benjamín Urdapilleta, de quien destacó la capacidad de sacarle presión a su equipo a través de su toma de decisiones.

Otro de los temas que tocó el ex primera línea del seleccionado argentino fue, justamente, la actualidad del rugby en nuestro país. Aunque reconoció que en sus proyecciones aún no está la idea de volverse a la Argentina, destacó la importancia de la presencia de personalidades como Mario Ledesma, Gonzalo Quesada, Manasa Fernández Miranda y de los hermanos los Fernández Lobbe, entre otros.