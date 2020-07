PARETO SE PREPARA PARA TOKIO EN SANTA TERESITA

JUDO



La delegación viajó el pasado viernes en tres vehículos, hacia el Centro de Entrenamiento de la localidad de la costa bonaerense donde recibió a la campeona olímpica en Río de Janeiro 2016 y el resto de integrantes del equipo, bajo estrictas medidas sanitarias. (Foto- Paula Pareto).

La campeona olímpica de judo Paula Pareto comenzó una preparación de cinco semanas junto a su equipo de trabajo en una «burbuja» diseñada especialmente en la ciudad costera bonaerense de Santa Teresita, el lugar elegido por el Enard y el Comité Olímpico Argentino (COI) para realizar los entrenamientos.

La idea de la «Peque» era empezar a tener contacto físico después de la preparación «casera» que venía mostrando en sus redes sociales y que matizaba con su trabajo en el Hospital de San Isidro, donde debió adelantar todas las guardias médicas de traumatología que le correspondían de julio prestando servicio los fines de semana de junio y la primera quincena de este mes.

Y como eso solamente era posible realizarlo en forma aislada y en un lugar de baja circulación del coronavirus, el Centro de Entrenamiento de Santa Teresita fue el elegido y hacia alli viajó la pequeña delegación el pasado viernes en tres vehículos.

«La verdad que no quedaba otra que hacer esto, porque hacía cinco meses que no me entrenaba con contacto. Cuando estuve en Rusia, sólo hice gimnasio y la competencia se suspendió por la pandemia justo cuando yo llegué. Así que es clave volver al judo, porque la idea es que en octubre y en noviembre se retomen las competencias oficiales pensando en Tokio. Y si todo se complica y los Juegos no se hacen, al menos habré hecho lo máximo que pude para competir”, indicó Pareto.

El equipo del seleccionado femenino olímpico de judo que acompaña a Pareto en Santa Teresita está compuesto por Lucía Centero, también clasificada para Tokio, junto a Keisy Perafán, Ayelén Elizeche, Belén Tittarelli, la entrenadora Laura Martinel y el entrenador Ariel Sganga, que supo competir en Atenas 2004.

Además está con ellos Tupac, el perro que es la mascota del equipo.

El grupo se realizó un hisopado antes de partir y durante las dos primeras semanas de estadía no tendrán contacto con nadie, realizando una cuarentena grupal simultánea con los entrenamientos en doble turno.

La invitación para que las prácticas se lleven a cabo en Santa Teresita las cursó el propio intendente del Partido de la Costa, Cristian Cardozo. Pareto fue campeona olímpica en Río de Janeiro 2016.