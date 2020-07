CRAVERO NUEVO DT DE CHACO FOR EVER

Daniel Cravero (28 de julio de 1965- Rafaela- Santa Fe), será el nuevo entrenador de Chaco For Ever, será la cuarta etapa en la entidad de Resistencia, cuyos colores también defendió como futbolista. De esta manera el «Negro» ya tiene sucesor del técnico Norberto Acosta, quien se desvinculó a principios de marzo, cuando la pandemia del coronavirus obligo a parar el Torneo Federal A. (Foto- Daniel Cravero).

Cravero, quien es considerado un técnico excesivamente conservador, ha dirigido a los más calificados equipos de la región: Chaco For Ever, Sportivo Patria, Sol de América, Guaraní Antonio Franco, Mandiyú de Corrientes, Güemes de Santiago del Estero y Central Norte de Salta.

Cravero, tendrá como ayudante al ex jugador forevista. Miguel Ángel Benítez. El desafío será conformar un buen plantel y un equipo competitivo para cuando llegue el momento de la reanudación del Federal A.