PALAVECINO YA SE RECUPERA DE UNA CIRUGIA

Oscar Ángel Palavecino es uno de los principales referentes del fútbol regional, alcanzando éxitos como futbolista y luego como entrenador. En la actualidad se encuentra en Las Breñas (Chaco) donde se recupera de una cirugía que derivó en la amputación de parte de su pierna izquierda.

El Pala, como se lo conoce, es un hombre muy querido en el ambiente del fútbol formoseño teniendo en cuenta que dirigió a varios clubes entre ellos: San Lorenzo, Defensores de Formosa, Fontana, Independiente y 13 de Junio de Pirané, entre otros. El periodista deportivo Alfredo Domínguez (AM 990) dialogó con Palavecino para interiorizarse sobre su salud. (Foto: Palavecino –segundo de izquierda a derecha- junto a Claudio Ayala, el periodista Alfredo Domínguez, Caballero, Delgadillo, Insfrán, Ramírez y Peña).

«Estoy bien, en pleno proceso de recuperación, fue todo muy rápido, en 20 minutos tome l decisión de operarme y de esa manera evitar males mayores. En todo momento me sentí acompañado por los amigos de toda la región, especialmente por los formoseños. Ahora será cuestión de ir cumpliendo con las indicaciones médicas para la recuperación final, y volver a la vida normal», señaló.

Palavecino quien cumplirá 72 años el próximo 30 de julio, es chaqueño, y defendió los colores de: Chaco For Ever, Independiente Rivadavia de Mendoza (Don integró el ataque con el Trinche Carlovich y el formoseño Vicente Tadeo Lugo), Rosario Central (jugó en el Nacional del 76 contra el Sportivo Patria), Platense, Liga Deportiva Universitaria de Quito (Ecuador), Instituto de Córdoba, Guaraní Antonio Franco, y Unión de General Pinedo. En el fútbol profesional disputó 235 cotejos y anotó 65 goles. En 1978 jugó la Copa Libertadores de América por Liga Deportiva de Quito marcando un par de goles a River Plate. Como técnico llevó a Chaco For Ever de Resistencia al Nacional B (temporada 1988-89).

El entrenador egresado de la escuela de técnicos de fútbol de Formosa, recibió el saludo y el acompañamiento de la Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino (Seccional Formosa) en la persona de su secretario general Guillermo Guzmán. Palavecino se recupera y sus amigos, ex compañeros y ex dirigidos esperan poder verlo nuevamente en poco tiempo, una vez que la pandemia del coronavirus lo permita.