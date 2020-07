LO QUE SE SABE HOY DEL TORNEO REGIONAL

FUTBOL



(Fuente: Ascenso del Interior) Conoce todos los detalles y los diferentes puntos que deben suceder para que pueda retornar la actividad. La pandemia del coronavirus ha frenado la competencia, para cuya siguiente fase de encuentran clasificados los equipos formoseños de: 8 de Diciembre, 1° de Mato y Sol de América (Zona Región Litoral Norte). (Foto- Equipo de 8 de Diciembre posando en el estadio Don Antonio Romero de Formosa).

El «escenario ideal» que se maneja para la categoría habla de un posible retorno de los entrenamientos en las últimas semanas de Agosto, pero esto dependerá del cumplimiento efectivo de los puntos que más abajo detallaremos. Para la competencia, como es de público conocimiento, las recomendaciones médicas hablan de entre 45 y 60 días de duración en la readaptación antes de la actividad oficial, por eso las cuentas son fáciles: si los entrenamientos pueden volver en el tiempo mencionado, el Regional podría jugarse a mediados de Octubre.

A continuación les compartimos paso por paso los diferentes puntos:



Que el Ministerio de Salud en conjunto con el Gobierno Nacional aprueben el protocolo elaborado por AFA.



Una vez que suceda el paso 1, AFA le enviará el protocolo al Consejo Federal quien, como adelantó este medio hace un tiempo, hará diferentes adecuaciones referidas al presente de los clubes y ligas del interior.



Cuando el CF lo haya elaborado, el mismo será enviado a las ligas/clubes para que evalúen su aplicación o adaptación local en conjunto con las autoridades municipales y provinciales. Si para ese momento, la situación del Coronavirus en nuestro país se encuentra en mejoría y AFA con el Gobierno lo autorizan, se podría retornar a los entrenamientos.



Con la evolución de las prácticas, llegaría el momento de analizar la realización de la competencia. Como dijimos más arriba, LA INTENCIÓN ES JUGAR, pero para que esto se realice, indefectiblemente, el contexto nacional con el COVID 19 debe ser favorable.



Posteriormente, si se puede jugar, se haría la consulta con los clubes para conocer si disputarán o no la competencia. Recordamos que NO ES OBLIGATORIO participar y que NO HABRÁ SANCIONES en caso de desertar.



El último y final paso en caso que el escenario sanitario así lo permita, será (una vez confirmados la cantidad y quienes son los clubes participantes) elaborar el formato de competencia y fijar una fecha de inicio.



LISTADO DE LOS 98 CLASIFICADOS







REGIÓN PATAGÓNICA



JORGE NEWBERY (Comodoro Rivadavia)



HURACÁN (Comodoro Rivadavia)



CAI (Comodoro Rivadavia)



DEFENSORES DE LA RIBERA (Rawson)



DEP. RINCÓN (Rincón de los Sauces)



LA AMISTAD (Cipolletti)



INDEPENDIENTE (Neuquén)



DEP. CRUZ DEL SUR (San Carlos de Bariloche)



PUERTO MORENO (San Carlos de Bariloche)



ALIANZA (Cutral Có)



BOXING (Río Gallegos)



CAMIONEROS (Río Grande, Tierra del Fuego)







REGIÓN PAMPEANA SUR



CIUDAD DE BOLÍVAR (San Carlos de Bolívar)



RACING (Olavarría)



LINIERS (Bahía Blanca)



BELLA VISTA (Bahía Blanca)



COSTA BRAVA (General Pico)



RACING (Eduardo Castex)







REGIÓN PAMPEANA NORTE



UNIDOS (Lisandro Olmos)



DEEFENSORES (Glew)



EL LINQUEÑO (Lincoln)



JUVENTUD (Pergamino)



INDEPENDIENTE (Chivilcoy)



REGATAS (San Nicolás de los Arroyos)



DEFENSORES (Salto)



ROMA (Tigre)







REGIÓN CENTRO



SP. FERNÁNDEZ (Fernández)



UNIÓN SANTIAGO (Santiago del Estero)



VÉLEZ SARSFIELD (San Ramón)



SAN LORENZO DE ALEM (S.F. Catamarca)



SAN MARTÍN (El Bañado)



SAN LORENZO (Villa de Pomán)



SAN MARTÍN (Villa Unión)



ANDINO SPORT CLUB (La Rioja)



AMÉRICO TESORIERI (La Rioja)



ARGENTINO PEÑAROL (Córdoba)



SP. TIROLESA (Colonia Tirolesa)



BELGRANO (Vicuña Mackenna)



RACING (Córdoba)



ATLÉTICO BELL (Bell Ville)



UNIÓN (Oncativo)



GENERAL PAZ JUNIORS (Córdoba)







REGIÓN CUYO



TRINIDAD (San Juan)



JUVENTUD ALIANZA (Santa Lucía)



DEFENSORES DE BOCA JUNIORS (Los Berros)



PEÑAFLOR (Villa Don Bosco)



ATLÉTICO CLUB SAN MARTÍN (San Martín)



FUNDACIÓN AMIGOS POR EL DEPORTE (Mendoza)



SPORT CLUB QUIROGA (San Rafael)



UNIÓN SOCIAL Y DEPORTIVA BOWEN (Bowen)



JORGE NEWBERY (Villa Mercedes, SL)



ALIANZA FUTBOLÍSTICA (Villa Mercedes)



DEFENSORES (Potrero de Los Funes, San Luis)



SPORTIVO VILLA LA QUEBRADA (Villa La Quebrada, SL)







REGIÓN NORTE



CUYAYA (San Salvador de Jujuy)



ALTOS HORNOS ZAPLA (Palpalá)



TALLERES (Perico)



ATLÉTICO EL CARMEN (El Carmen)



MONTERRICO SAN VICENTE (Monterrico)



SP. ALBERDI (Llibertador General San Martín)



DEP. TABACAL (El Tabacal)



JUVENTUD ANTONIANA (Salta)



DEPORTIVO LA MERCED (La Merced)



GIMNASIA Y TIRO (Salta)



DEP. VILLA SAN ANTONIO (Salta)



DEPORTIVO EL GALPÓN (El Galpón)



DEP. MICHEL (San José de Metán)



DEP. YPF (Joaquín V. González)



ATLÉTICO CONCEPCIÓN (Banda Río Salí, Tuc.)



SPORTIVO GUZMÁN (San Miguel de Tucumán)







REGIÓN LITORAL NORTE



LIBERTAD (Charata)



DEP. FONTANA (Fontana)



SPORTIVO PAMPA (Pampa del Infierno)



RESISTENCIA CENTRAL (Resistencia)



FALUCHO (Gral.San Martín)



VILLA ALVEAR (Resistencia)



SPORTIVO SANTA LUCÍA (Santa Lucía)



DEP. VICTORIA (Curuzu Cuatiá)



SP. FERROVIARIO (Corrientes)



PUENTE SECO (Paso de los Libres)



APINTA (Mercedes)



ATLÉTICO POSADAS (Posadas)



GUARANÍ ANTONIO FRANCO (Posadas)



8 DE DICIEMBRE (Formosa)



SOL DE AMÉRICA (Formosa)



PRIMERO DE MAYO (Formosa)







REGIÓN LITORAL SUR



9 DE JULIO (Rafaela)



BROWN (San Vicente)



ADIUR (Rosario)



ATLÉTICO CARCARAÑÁ (Carcarañá)



ATLÉTICO SAN JORGE (San Jorge, SF)



BEN HUR (Rafaela)



ATLÉTICO URUGUAY (Concepción del Uruguay)



9 DE JULIO (Colonia Ayuí, ER)



LIBERTAD (Concordia)



MALVINAS (Federal)



ATLÉTICO PARANÁ (Paraná)



SP. URQUIZA (Paraná)