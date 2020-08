EL FUTBOL DE LUTO: MURIO PALAVECINO

El reconocido ex futbolista y técnico, Oscar Ángel Palavecino (30 de Julio de 1948, Sachayoj- Santiago del Estero) falleció este sábado sobre el filo del mediodía en una clínica de la ciudad de Charata en el sudoeste chaqueño, a la los 72 años de edad, producto de una crisis respiratoria, como secuela de su condición de fumador empedernido. Hacía unas semanas que le habían amputado la pierna izquierda por problemas circulatorios y una marcada diabetes. (Foto: Palavecino junto a sus compañeros de la promoción 2002 de la escuela de técnicos de fútbol de Formosa. El pala junto a Alfredo Domínguez, Caballero, Delgadillo, Insfrán, Ramírez y Peña).

El periodista deportivo Alfredo Domínguez (AM 990 Formosa), lo había entrevistado tras la cirugía a la que había sido sometida en la localidad chaqueña de Las Breñas, donde se encontraba residiendo en los últimos tiempos. «Estaba tranquilo, deseoso de una pronta recuperación, para reencontrarse con los muchos amigos que el fútbol le entrego en su etapa de jugador, y luego como técnico. Realmente la noticia me sorprendió, no esperaba este final tan abrupto», manifestó el profesional de la comunicación, y también ex compañero de Palavecino en la promoción 2002 de la escuela de técnicos de fútbol de Formosa.

En su dilatada carrera como entrenador, Palavecino, supo ganarse el respecto y el afecto de los formoseños, dirigiendo a: San Lorenzo, Chacra 8, Defensores de Formosa, Fontana, Independiente Fontana, Sol de América, 8 de Diciembre y 13 de Junio de Pirané. Desde la Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino (Seccional Formosa), su titular Guillermo Guzmán, hizo llegar sus condolencias a los familiares de Palavecino.

Palavecino quien cumplió años el pasado 30 de julio, defendió los colores de: Chaco For Ever, Independiente Rivadavia de Mendoza (Donde integró el ataque con el Trinche Carlovich y el formoseño Vicente Tadeo Lugo), Rosario Central (jugó en el Nacional del 76 contra el Sportivo Patria), Platense, Liga Deportiva Universitaria de Quito (Ecuador), Instituto de Córdoba, Guaraní Antonio Franco, y Unión de General Pinedo. En el fútbol profesional disputó 235 cotejos y anotó 65 goles. En 1978 jugó la Copa Libertadores de América por Liga Deportiva de Quito marcando un par de goles a River Plate. Como técnico llevó a Chaco For Ever de Resistencia al Nacional B (temporada 1988-89).