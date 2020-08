SOL DE AMÉRICA NO SEGUIRÁ EN  EL TORNEO REGIONAL AMATEUR

FUTBOL

Sol de América de Formosa se bajó del Torneo Regional Amateur 2020, la confirmación llegó través de un comunicado oficial dado a conocer en las últimas horas por la Comisión Directiva de la entidad del barrio San Miguel. El conjunto solense estaba clasificado para la segunda fase de la competencia organizada por el Consejo Federal de la AFA.

Sol de América, integraba la Zona 1 de la Región Litoral Norte, juntamente con los equipos formoseños de 8 de Diciembre y 1º de Mayo, además de Fontana de Resistencia (Chaco). La larga pausa impuesta por la pandemia del coronavirus que paraliza el deporte en el país, y la decisión del Consejo Federal de no sancionar a los clubes que desistan de continuar en competencia, fueron elementos determinantes para que el equipo dirigido por Hugo Jazmín decida suspender cualquier compromiso por todo lo que resta de la temporada 2020.

8 de Diciembre

La titular del Club 8 de Diciembre, Alicia Valdez, dijo al periodista Alfredo Domínguez (AM 990), lo siguiente. «Hasta el momento toda la información que manejamos es la que salió en los medios periodísticos. La Liga Formoseña de Fútbol no nos comunicó nada oficialmente. Vamos a aguardar que estatus sanitario vamos a tener para el 7 de setiembre cuando los equipos deben volver a las practicas. También necesitamos saber quién se hará cargo de los gastos de cumplimiento del protocolo exigido por AFA. El club no se encuentra en condiciones de pagarlo. Si los controles lo vamos a tener que pagar nosotros, es un hecho que vamos a desistir de seguir jugando».

1º de Mayo

Poco se sabe del presente del «Portuario», por ahora se encuentra sin técnico tras la salida de Héctor Chaparro.