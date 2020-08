MOYANO, DIRIGENTE DE SOL DE AMERICA DE FORMOSA: «DECIDIMOS PRESERVAR LA SALUD»

REGIONAL AMATEUR

Sol de América de Formosa comunicó que no disputará la continuidad del torneo Regional Amateur “por un parate de actividades para lo que resta del año” en el ámbito futbolístico. El coordinador del club, Carlos Moyano afirmó a EL DEPORTIVO de Posadas (Misiones) que “la situación sanitaria es muy complicada para pensar en jugar al fútbol”.

Nombrar a Sol de América en un torneo nacional es mencionar a un candidato. Es que en los últimos años, el equipo de Formosa se convirtió en uno de los grandes candidatos en la lucha por ascender. Sin embargo, este año todo cambió con la pandemia de coronavirus y la comisión directiva confirmó que será baja en el nuevo Torneo Regional Amateur.

La decisión se conoció a través de un comunicado que posteó el club en su cuenta oficial de Twitter, en la que se explicó los motivos y donde informó que habrá un “parate de actividades futbolísticas por lo que resta del año, por lo que la entidad no formará parte del nuevo Regional Amateur, liga local y torneos juveniles”.

EL DEPORTIVO se comunicó con el coordinador general de Sol de América, Carlos Moyano, quien sentenció: “Decidimos preservar la salud de la gente”.

Manifestó que las razones son varias, pero sostuvo que la principal es el cuidado de la salud de la gente, porque “vivimos una complicada situación sanitaria, tanto aquí como en el resto del país vemos que hay personas que se están muriendo y no podemos estar jugando al fútbol. Entendemos que se perderán puestos de trabajo, pero jugar no es la solución. La prioridad es cuidar la salud, eso esta por arriba de cualquier otro interes.”, indicó Moyano

El Coordinador dijo que “más allá que en Formosa no hay muchos casos positivos, el peligro es latente porque tenemos un límite muy caliente con Chaco y Paraguay, donde hay varios casos confirmados”.

Teniendo en cuenta la planificación para la segunda parte del torneo, el “Guerrero” debía integrar la zona 1 Litoral Norte junto a los también clubes formoseños 8 de diciembre y 1º de mayo, además del chaqueño Deportivo Fontana.

La economía es el agravante

El Coordinador general formoseño también admitió que “la economía es un agravante, más en estos tiempos de cuarentena y de incertidumbre de recursos económicos”.

Remarcó que, para el club, cumplir con el protocolo exigido por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) “es casi imposible” por los altos costos y detalló que “son medidas estrictas, hay que hacer hisopados antes de empezar con los entrenamientos, luego otra a los quince días y a todos los integrantes del plantel”. “Si dan negativos, debemos seguir con los controles una vez por semana”, agregó.

Moyano explicó que “nosotros contamos con un plantel de 32 jugadores, más cuerpo técnico y las personas empleadas ya sumamos a cincuenta personas. Sólo para empezar a entrenar vamos a necesitar unos 500 mil pesos”.

La comisión directiva de Sol de América pidió asesoramiento a las autoridades provinciales, sobre todo a las sanitarias. El coordinador contó que “ellos afirmaron que en Formosa es obligatorio solicitar un permiso para ingresar y encima es por cupo. Hay que hacer un análisis más la cuarentena por quince días, es decir no será fácil llevar adelante este torneo”, reconoció Moyano.

El dirigente no dudó en afirmar que no jugar “es la mejor decisión” para sostener las finanzas equilibradas. “El 20 de marzo quedó liberado todo el plantel, pero el club siguió ayudando a los jugadores que no tenían otros ingresos para subsistir. Y vamos a continuar las otras actividades deportivas que son muy importantes para la sociedad”, señaló.

El ascenso pierde a un gigante, aunque la noticia sea un alivio para los misioneros, porque Sol siempre fue un duro escollo en el camino al Federal A.

Con la baja de los formoseños, son 3 los equipos que se bajaron del próximo Regional: Camioneros de Río Grande (Tierra del Fuego) y San Lorenzo de Pomán (Catamarca) también se ampararon en la resolución de AFA.