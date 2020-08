ESTE AÑO NO VAMOS A JUGAR, DIJO EL PRESIDENTE DE LA LIGA CHAQUEÑA

FUTBOL

Roberto Acosta, destacó que este año será muy difícil tener competencia en el campeonato doméstico, a la vez que resaltó: “Igualmente no vamos a dejar de trabajar en los demás aspectos que también son importantes para la vida de la Liga”.

El Presidente de la Liga Chaqueña, Roberto Acosta, expresó lo que piensan la mayoría de los dirigentes de clubes en el ámbito local, ante la pandemia del Covid 19, que este año será muy difícil que se pueda jugar al fútbol. (Foto: Roberto Acosta presidente de la LCF).

“Estoy convencido que este año no vamos a jugar. Pero no vamos a dejar de trabajar en los demás aspectos que también son importantes para la vida de la Liga Chaqueña, y pensar en un futuro que nos favorezca a todos”, destacó Acosta en diálogo con el programa deportivo Entretiempo (Radio Ciudad 92.3 y Ciudad TV).

Si las condiciones epidemiológicas lo permiten, a partir del 7 de septiembre podrán a volver a las prácticas los equipos de fútbol que participen del Torneo Regional y Ligas del Interior, entre los cuales se encuentra la Liga Chaqueña.

Tras esta confirmación realizada por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y el Consejo Federal, las distintas instituciones provinciales comienzan a estudiar los protocolos correspondientes y a realizar una evaluación de si es factible para los clubes locales esta vuelta tan anhelada.

“Por cuestiones de salud y también económica los clubes de la Liga, en su mayoría evalúan empezar el año que viene con el torneo, pero con una idea de realizar torneos de verano para llegar con algo de competencia antes del año liguista”, manifestó Acosta.

Por esta razón, también es factible que aquellos clubes que no tengan un campeonato oficial para jugar, por caso Federal “A” o Regional Amateur, no tendrían el apuro de retornar a los entrenamientos el mes que viene, y podrían hacerlo un poco más adelante. Los clubes en esta situación son: For Ever y Sarmiento (Federal “A”); Fontana, Resistencia Central y Villa Alvear (Regional Amateur).

Igualmente Acosta, manifestó que habrá que tener en cuenta el contexto provincial y el avance de la pandemia para saber si es factible este retorno a las prácticas en el Chaco.

s por esto que explicó que será el Gobierno provincial el que, a través del plan de desescalada de la cuarentena, irá arbitrando las decisiones correspondientes para habilitar las distintas actividades en el territorio provincial. “En materia de deportes grupales, todavía no hubo ninguna determinación, por lo que por ahora seguimos en la misma situación ya que hoy nuestra única preocupación es la situación sanitaria del áreas metropolitana que realmente es impredecible”, aclaró.

Teniendo en cuenta la postura de la AFA y del Consejo Federal de reanudar las competencias en lo que queda del año, en las cuales Chaco For Ever y Sarmiento tendrían que viajar a disputar partidos y, posiblemente, recibir en sus estadios equipos de otras provincias, el titular de la Liga Chaqueña de Fútbol resaltó que serán las autoridades sanitarias de la provincia las que autorizarán o no el egreso e ingreso de personas al Chaco, por lo que la realización de eventos deportivos no se podrán realizar si la habilitación correspondiente del Gobierno provincial. “Dentro de este ecosistema actual hay demasiados factores y se deberán respetar las autonomías de cada uno de los estados, ya sean provinciales o municipales”, agregó.

Roberto Acosta comentó que el universo que conforma la Liga Chaqueña de Fútbol incluye a 52 instituciones que cuentan con distintas divisiones que van desde la primera hasta las formativas, con fútbol femenino y cerca de 52 mil personas que forman parte de dicho universo con jugadores, profesores, árbitros, padres y trabajadores.

“No es fácil aventurarse y pensar en un futuro aún incierto para todos, por lo que nuestra presión es distinta y solamente pensaremos en el bienestar de la comunidad teniendo en cuenta nuestro espíritu social como base”, concluyó.