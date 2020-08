PASINI: «ESTOY PARA AYUDAR A LOS TECNICOS»

NOVEDADES DE ATFA

Salvador “Tano” Pasini, el experimentado director técnico del ascenso del fútbol argentino, dejó el banco de suplentes para ser candidato por el oficialismo, a presidir la Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino (ATFA). (Foto: Salvador Pasini junto al titular de AFA Claudio Tapia).

El candidato Nacional a Secretario General de ATFA por el oficialismo y actual apoderado del gremio con un poder firmado por Victorio Nicolás Cocco y otros miembros de comisión directiva ante Escribano público, para poder sentarse a la mesa negociadora con la contraparte, en este caso AFA. Hizo referencia a la situación del gremio, de las elecciones, de los acuerdos conseguidos recientemente, aclaró algunos puntos en cuanto a los requisitos que debe cumplir un entrenador para poder participar de la elección. Dialogó con el programa Fervor Deportivo que sale por Radio Don.-

En referencia a ello, el “Tano” afirmó que “estoy muy enchufado con esta posibilidad que me terminó de cerrar cuando el mismo Cocco me dijo hace 6 meses que se baja y que yo iba a ser el candidato del oficialismo muchos dirigentes incluido el mismo “Chiqui Tapia (Presidente de AFA) me dijo que cuente con él, pero aún tengo que ganar para sentarnos a proyectar algo.”

Para llegar a liderar el sindicato de técnicos, Pasini tiene enfrente a Ricardo Caruso Lombardi, referente de la Agrupación Federal de Directores Técnicos (AFDT). Al respecto aseveró que “cómo puede ser que este mitómano siga mintiendo para sacar rédito, que se deje de joder; lo único que hizo fueron juicios a la Junta Electoral, al padrón y le ganamos todo. Él estaba con el gobierno anterior, tomaba café con Triaca (Jorge, ex Ministro de Trabajo de Mauricio Macri), pero Triaca hizo muchas cagadas por eso Macri lo echó. Yo tengo buena relación con Caruso pero que deje de mentir, yo no estoy para pelearme con nadie, estoy para ayudar a los técnicos”.

“Sería bueno que haga política sana, que deje de mandar cartas documentos. Donde va, habla mal de todos. Que no se la agarre más con Victorio Cocco, si quiere que se la agarre conmigo que soy el candidato”, afirmó Pasini.-