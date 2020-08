EL FORMOSEÑO RENZO RIQUELME YA ES REFUERZO DE CHACO FOR EVER

FUTBOL

El volante ofensivo formoseño, Renzo Riquelme, se convirtió en el séptimo refuerzo de Chaco For Ever de Resistencia (Chaco), y de esa manera jugara el Torneo Federal A. El futbolista viene de integrar el plantel de Sol de América que la semana anterior oficializo que no seguirá en el Torneo Regional Amateur. (Foto: Renzo Riquelme).

Riquelme, ya conoce la categoría, teniendo en cuenta que había formado parte en su momento del plantel del Sportivo Patria. El interesante futbolista de 32 años, es un viejo conocido del técnico de Chaco For Ever, el rafaelino Daniel Cravero, porque fue su dirigido en Sol de América.

En Chaco For Ever, también ocupa un lugar en el plantel el delantero formoseño Matías Romero. El representativo de la capital chaqueña se encuentra a la espera de la definición de la continuidad del Federal A, porque tiene ambiciones de buscar un pasaje al Torneo Nacional B del año venidero. El lunes 7 de septiembre serán los testeos y 72 horas después los jugadores de For Ever ya podrán comenzar a entrenar de cara al certamen que se estima comenzará el 1 de noviembre.