EL FORMOSEÑO RENZO RIQUELME YA FIRMÓ PARA CHACO FOR EVER

FUTBOL

El formoseño Renzo Federico Riquelme ya firmó su vínculo con Chaco For Ever de Resistencia (Chaco), con el propósito de reforzar el plantel que tiene a su cargo el rafaelino Daniel Cravero. El volante creativo llegó el domingo a la capital chaqueña, para estampar su firma, y estar en condiciones de jugar en la reanudación del Torneo Federal A. (Foto- Riquelme en el momento de la firma del contrato que lo une a Chaco For Ever).

Riquelme, fue sometido al hisopado este lunes, junto con su comprovinciano Matías Romero. Ambos comenzará los entrenamientos junto a sus compañeros el 1 de octubre.

El mediocampista, que viene de jugar en Sol de América, conoce la categoría, teniendo en cuenta que disputó el Federal A con los colores del solense y el Sportivo Patria. Riquelme, fue expresamente pedido por Cravero, quien ya lo dirigió en Formosa.