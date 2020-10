UN DT CORDOBES LIQUIDÓ A CARUSO LOMBARDI: «VENDIÓ HUMO Y ME TRAICIONÓ»

La durísima crítica y el enojo de un entrenador contra Ricardo Caruso Lombardi. Se trata del profesional cordobes, Gerardo Benegas. (Foto- Caruso Lombardi),

A pesar de que los clubes de Primera División han retornado a los entrenamientos pero aún no ha regresado la competencia, el panorama está muy caliente en el fútbol argentino. No porque aún no haya fecha de vuelta para disputarse la Liga Profesional, sino por un motivo muy particular. Lo que será la contienda electoral en uno de los gremios más importantes de este ámbito. ¡Atención, Caruso Lombardi!

El próximo año serán las elecciones para determinar quién será el conductor de la Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino (ATFA). Por tal motivo, la situación está que arde entre algunos candidatos a liderar dicho espacio. Y sin lugar a dudas, uno de los nombres que suena más fuerte en esta puja es el del actual entrenador de Belgrano de Córdoba.

Es por ello que quienes lucharán por ese lugar junto con el DT del Pirata ya comienzan a deslizar frases polémicas en torno a algunas decisiones que tomó dentro de uno de los espacios. El que arremetió fuertemente fue Gerardo Benegas, técnico de un equipo de la Liga Cordobesa que disparó contra el polémico orientador táctico. ¿Qué dijo sobre él?

«Me sentí ofendido y traicionado por Ricardo Caruso Lombardi. Decía que quería representar a los entrenadores de Córdoba y fue una falacia, una mentira. Yo quería unirme a su trabajo, tratar de darle lo mejor a los técnicos de Córdoba, visitándolos y haciendo saber la propuesta de Caruso, en capital y el interior.Me sentí traicionado porque siempre actuó de una manera unipersonal, diciendo mentiras y ensuciando», aseguró en La Voz del Interior.

En el mismo sentido, Benegas volvió a referirse de la peor manera a Caruso Lombardi, por algunas maniobras políticas que según él, llevó a cabo. «Ricardo me decepcionó como persona y como representante de los técnicos. Es primero él, segundo él y tercero él. Estoy fastidioso, triste y decepcionado. Es muy feo sentirse usado. Caruso le vendió humo a los técnicos de Córdoba: habló mucho e hizo poco», concluyó.