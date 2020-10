POLICIAL DE FORMOSA NO JUGARÁ LA LIGA DE VOLEIBOL ARGENTINA

La Asociación Mutual Policial de Formosa finalmente no aceptó la invitación que le realizó la Asociación de Clubes Liga Argentina de Voleibol (ACLAV) para disputar la temporada 2020/2021 de la Liga A1. Este viernes a las 18, finalizó el tiempo previsto para la inscripción, y el conjunto formoseño que cumplió una gran actuación en la categoría del ascenso (ex A2), decidió no sumarse a la elite del voleibol nacional en cuanto a clubes, y en la rama masculina. La información fue suministrada al periodista deportivo, Alfredo Domínguez (Red Deportiva Regional y AM 990), por el manager de la institución, profesor Carlos Rojas. (Foto- Mutual Policial de Formosa).

Mutual Policial realizó las evaluaciones de rigor, y teniendo en cuenta la situación sanitaria generada por la pandemia del COVID-19, ha decidido no competir en este escenario, donde la prioridad es la salud. Los dirigidos por Martín López aguardaran un mejor momento para regresar al circuito del voleibol argentino.