LA PERIODISTA ANGELA LERENA COMENTARÁ LOS PARTIDOS DE ARGENTINA PARA LA TV PUBLICA

La titular de RTA confirmó que Ángela Lerena será la primera comentarista femenina en la TV Pública. Se presentará en el debut de la selección de Scaloni ante Ecuador, este jueves, haciendo dupla con el relator Pablo Giralt. (Foto- Angela Lerena).

La presidenta de Radio y Televisión Argentina (RTA), Rosario Lufrano, consideró hoy «una gran apuesta» la confirmación de la periodista Ángela Lerena como primera comentarista femenina en la transmisión por la TV Pública de todos los partidos del seleccionado argentino en las Eliminatorias Sudamericanas.

Lufrano, en diálogo con Télam, remarcó la convicción de promover «igualdad de condiciones» para la mujer, no solo a través de esa designación histórica, nunca antes registrada en un partido de la Selección, sino también en otras áreas de trabajo del canal.

La titular de RTA, enfocada en la programación de 2021 con los 70 años de la TV Pública, explicó los motivos de la elección de una dupla que completará Pablo Giralt en los relatos.

El binomio periodístico debutará el próximo jueves para la transmisión del partido Argentina-Ecuador, en La Bombonera, y el martes repetirá en el juego ante Bolivia en La Paz.

-Lufrano, a partir del 8 de octubre, habrá un hecho histórico en las transmisiones deportivas con la primera comentarista para un partido del seleccionado argentino, ¿era uno de los objetivos trazados antes de su arribo a RTA?

-Cuando llegamos a los medios públicos, tomamos la decisión política de darle un lugar a las mujeres. Con ese objetivo, creamos la Dirección de Género y Diversidades y los primeros pasos que dimos fueron las incorporaciones de personas trans a nuestras programaciones, como Diana Zurco en el noticiero central de la TV Pública, además de compañeras en la FM Clásica de Buenos Aires, en Córdoba, San Luis, en distintas emisoras del país. Con este mismo criterio, ingresó una carpintera por primera vez a la Televisión Pública, una directora de cámara, asistentes de dirección y en cada caso lo consideramos una oportunidad. El fútbol, las Eliminatorias y la Selección, acaparan toda nuestra atención. Y dijimos por qué no sumar ahí también a una mujer que tenga un lugar importante y no espacios relegados en las transmisiones. Así que pensamos en el rol de comentarista. Sabíamos que era una gran apuesta, decidimos que fuera Ángela y es por eso que estará en todos los partidos.

-¿Esta gran apuesta implicaría un impulso mayor en los cambios que se produjeron en el periodismo respecto al rol de la mujer?

-Cada vez que se hace algo como esto, genera repercusión. Me parece que en este caso sucederá lo mismo. Queremos que la mujer esté en igualdad de condiciones. Esa cuestión de la equidad no solo la expresamos en un discurso, sino también en la acción y estas son las pruebas. Es la puesta en práctica de una política pública. Siempre puede haber alguna resistencia por alguna costumbre, pero ya hay muchas mujeres que están haciendo deportes ¿Por qué no darle el lugar de comentarista? ¿Dónde está el inconveniente?

-¿Por qué Ángela Lerena? ¿Tuvieron a otras colegas como opciones?

-Creemos mucho en Ángela, tiene grandes virtudes para hacerlo exactamente igual que un varón. No tiene por qué haber diferencia. Teníamos varios nombres. El equipo especializado entendió que ella conocía más del tema y fuimos para ese lado. Acompañará a Pablo Giralt en los relatos y también estará Sergio Goycochea junto con las compañeras y compañeros del equipo de deportes de la TV Pública.

-¿Proyectan a una relatora en el futuro?

-Veremos, porque recién empezamos, arrancamos el 20 de enero. Llevamos más de pandemia de coronavirus que de gestión sin ella. Estamos haciendo un camino que tiene otras prioridades

-¿Estarán pendientes o les interesa lo que pueden llegar a decir en las redes, principalmente, del trabajo de Giralt y Lerena?

-Cada vez que haces algo, hay una crítica. Puede ser a favor o en contra. Bienvenidas sean si están hechas de manera constructiva y no despectiva. No soy de seguir mucho a las redes porque hay mucha cosa cloacal ahí. No me gusta. Me parece que no se hace con nivel ni criterio. Se expresan otras cuestiones bastante desagradables, pero las críticas constructivas serán aceptadas.

-¿Qué rol cree que cumplirán estos partidos de la Selección para una sociedad que transita desde hace seis meses la pandemia?

-Es la vuelta a las cosas que estábamos acostumbrados. Nosotros teníamos previsto este año no solo Eliminatorias, sino también Copa América y Juegos Olímpicos. No se hicieron. Incluso creímos que las Eliminatorias no se iban a jugar y nos sorprendió que se pusieran en juego, pero son bienvenidas. Las ficciones previstas tampoco las pudimos hacer. La prioridad, como lo dijo el Presidente, es cuidar la salud y nosotros hicimos eso. Cuidamos a nuestros compañeros y compañeras. Se sostuvo la información, ofrecer la pantalla para las clases de Seguimos Educando, y esas fueron nuestras prioridades. Dimos servicios, información y luego ficción, con un colectivo muy golpeado por la pandemia. Entonces, repusimos historias reconocidas y premiadas. Está el programa Quedan Los Artistas, para que tengan un ingreso, como el micro Historias Al Día, el humor con Lo Mejor de Capusotto y pronto comenzará un nuevo programa con Mex Urtizberea y Pedro Saborido y humoristas de todo el país. La TV Pública es el canal que más ha ayudado en este marco.

-¿Hay alguna posibilidad de que Fútbol Para Todos retorne en esta gestión?

-No, no tenemos previsto nada de eso y son decisiones que nos exceden.