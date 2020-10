LOS LÍDERES TIENTAN A LA SUERTE EN LA FECHA 2 DE LAS ELIMINATORIAS

FUTBOL

El demoledor Brasil sabe que Perú está dispuesto a todo. Messi va por oxígeno a La Paz para encontrase con Bolivia. Colombia y Uruguay prueban su carácter contra Chile y Ecuador, mientras que Venezuela busca ponerse al día ante Paraguay.

Cumplida la primera jornada, Brasil, Colombia, Uruguay y Argentina tienen 3 puntos, Perú y Paraguay 1, mientras que Chile, Ecuador, Venezuela y Bolivia no sumaron.

De las Eliminatorias FIFA clasificarán directamente las primeras cuatro selecciones mejor posicionadas en la tabla acumulativa y el equipo que quede en quinto lugar, disputará un boleto en un partido de repechaje contra una selección de otra Confederación.

-Bolivia vs. Argentina-

Lugar: La Paz

Hora: 17:00 hora local.

Árbitro: Diego Haro (Perú)

Bolivia venció 2-0 a Argentina en su último enfrentamiento y buscará ganarle dos veces seguidas por primera vez en la historia; se han enfrentado 38 veces, Argentina ganó 26 y Bolivia ganó siete (5E).

Bolivia no perdió ninguno de sus últimos cinco partidos de local por Eliminatorias (3V 2E) y mantuvo su valla invicta en los cuatro más recientes, incluida la victoria 2-0 ante Argentina.

Argentina no perdió ninguno de sus últimos ocho partidos (5V 3E); es su mayor racha desde octubre de 2016, cuando llegó a 15 juegos seguidos sin derrotas (10V 5E).

Marcelo Moreno anotó tres de los últimos cuatro goles de Bolivia ante Argentina, todos por Eliminatorias (el restante fue marcado por Juan Carlos Arce).

Con su gol ante Ecuador, Lionel Messi llegó a 22 goles por Eliminatorias; es el máximo goleador histórico en esta competición, junto a Luis Suárez.

-Ecuador vs. Uruguay-

En caso de ganar, Ecuador logrará su tercera victoria consecutiva como local ante Uruguay, la misma cantidad de victorias que había logrado en sus restantes 14 duelos allí ante La Celeste (3V 4E 7D).

Ecuador perdió sus últimos tres partidos en casa por Eliminatorias (0-2 vs. Colombia, 1-2 vs. Perú y 1-3 vs. Argentina); antes de esto, nunca había perdido dos partidos consecutivos de local en esta competición.

Uruguay no perdió ninguno de sus últimos cinco partidos de Eliminatorias (3V 2E); en caso de ganar o empatar, llegará a seis juegos seguidos sin perder por tercera vez en el siglo XXI: diez partidos entre 2004 y 2005 (4V 6E), siete entre 2009 y 2012 (4V 3E) – incluye Repechaje.

Ecuador buscará anotar su primer gol desde noviembre (victoria 3-0 vs. Trinidad y Tobago); de sus 24 goles entre 2018 y 2019, 20 llegaron en el segundo tiempo.

Luis Suárez marcó tres de los últimos cuatro goles de Uruguay en Eliminatorias; había anotado solo tres de los anteriores 30 goles de La Celeste en esta competición.

Lugar: Quito

Hora: 18:00 hora local.

Árbitro: Wilmar Roldán (Colombia)

-Venezuela vs. Paraguay-

Venezuela venció a Paraguay en su último duelo por Eliminatorias; buscará ganarle partidos consecutivos por primera vez en esta competición (14 PJ – 10V de Paraguay, 1E, 3V de Venezuela).

Venezuela no perdió ninguno de sus últimos cuatro partidos de local por Eliminatorias (1V 3E); buscará llegar a cinco juegos seguidos sin perder en casa por primera vez en esta competición.

Paraguay ganó sus últimos dos partidos de visitante por Eliminatorias (3-0 vs. Chile y 2-1 vs. Colombia); nunca ha ganado tres partidos consecutivos fuera de casa en esta competición.

Salomón Rondón, quien no fue autorizado por su club para viajar a esta doble jornada de Eliminatorias, anotó seis de los últimos ocho goles de La Vinotinto (3 vs. Japón, 2 vs. Bolivia, 1 vs. Trinidad y Tobago).

Entre las Eliminatorias a Rusia 2018 y el primer partido rumbo a Catar 2022, Paraguay anotó 21 goles; solo uno fue convertido desde fuera del área (Óscar Romero vs. Chile, en 2016).

Lugar: Mérida

Hora: 19:00 hora local.

Árbitro: Andrés Rojas (Colombia)

-Perú vs. Brasil-

Brasil está invicto ante Perú por Eliminatorias, con siete triunfos y cuatro empates en sus 11 enfrentamientos en esta competición; La Canarinha marcó 16 goles y recibió solo cuatro en estos enfrentamientos con La Blanquirroja.

Perú no perdió ninguno de sus últimos nueve partidos de Eliminatorias (4V 5E); es su mayor racha invicta en la historia de esta competición (se incluye el repechaje ante Nueva Zelanda antes del Mundial de Rusia 2018).

Brasil no perdió ninguno de sus últimos ocho partidos de visitante por Eliminatorias; es su mayor racha desde sus primeros 15 partidos de visitante en esta competición (11V 4E entre 1954 y 1993).

Ningún jugador peruano le ha anotado más de un gol a Brasil en el siglo XXI; los siete tantos de La Blanquirroja ante La Canarinha en este siglo fueron de distintos futbolistas (el último fue de Luis Abram).

Brasil fue el equipo que anotó más goles (15) y recibió menos goles (7) jugando de visitante en las Eliminatorias a Rusia 2018; su máximo goleador fuera de casa fue Gabriel Jesus (4).

Lugar: Lima

Hora: 21:00 hora local.

Árbitro: Julio Bascuñán (Chile)

-Chile vs. Colombia-

Chile y Colombia empataron en cinco de sus últimos seis enfrentamientos -3 por Eliminatorias- (1V de Chile); los tres más recientes terminaron 0-0.

Chile perdió cuatro de sus últimos cinco juegos de Eliminatorias (1V), pero solo dos de ellos fueron en casa, donde ganó cuatro de sus últimos cinco partidos en esta competición (1D).

Colombia perdió solo dos de sus últimos 22 partidos entre todas las competiciones (14V 6E); las derrotas fueron 1-2 vs. Corea del Sur y 0-3 vs. Argelia (amistosos).

De los 16 goles convertidos por Chile entre 2019 y 2020, 12 fueron en el segundo tiempo.

Luis Muriel (2) y Duván Zapata (1) fueron los autores de los goles ante Venezuela; entre ambos marcaron ocho de los últimos 12 tantos de Colombia (4 cada uno).

Lugar: Santiago

Hora: 21:30 hora local.

Árbitro: Darío Herrera (Argentina)