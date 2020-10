ANGELA LERENA Y LA CRITICA DE LOS MEDIOCRES

FUTBOL

La prensa Argentina titulaba como «inédito» que una periodista que se viene preparando desde los 25 años en materia deportiva, comente un partido de la Selección Argentina. (Foto- Angela Lerena).

Rueda la pelota en el campo de juego e inmediatamente, llueven las críticas: «no sabe nada; tartamudea cuando habla…» ACÁ ME DETENGO: ¿Cómo no va a tartamudear? SI NI ELLA PODÍA CREER EN EL LUGAR QUE ESTABA, ese mismo lugar que ocupan tantos analfabetos del Fútbol que hablan al micrófono como si fuesen barrabravas…¿Cuántas veces le habrán dicho «cállate, déjame escuchar el partido»; «nunca pateaste una pelota, no podes opinar» o simplemente «sos mujer, hablá de cocina»?

En términos futbolísticos, Ángela hizo todas las inferiores, fue gambeteando rivales que quisieron entorpecer su camino, venía prometiendo, pisando fuerte, saltó a primera división. Con trabajo, sudor y dedicación, le valió un llamado a la Selección.

Un golazo de media cancha esta flamante incorporación que manda a callar a aquellos que alguna vez la invisibilizaron y manda un mensaje de esperanza para todas esas mujeres que se están formando en el periodismo deportivo. Un mensaje para que más mujeres pueblen las cabinas de transmisiones. Hay tantos analfabetos del fútbol, que llenos de gerundios, comiendose las eses, y no entendiendo nada de la estrategia y la táctica de este bello deporte, fungen de relatores o comentaristas. Relatores y comentaristas llenos de lugares comunes, que confunden plantel con equipo, que carecen de cultura general, pueblan hoy las cabinas, es por ello que mujeres como Lerena constituyen un aire fresco. Con seguridad los buenos relatores, los buenos comentaristas, serán sus custodios y compañeros en esta dura carrera que ha iniciado…

¡Por más voces femeninas en el verde césped!