EL FORMOSEÑO GASTÓN GIMÉNEZ LE DIO EL  TRIUNFO A PARAGUAY ANTE VENEZUELA

FUTBOL

Un gol de Gastón Giménez y un penal detenido por Antony Silva en la recta final del partido dieron este martes a Paraguay una victoria 1-0 como visitante ante Venezuela, en la segunda jornada de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial Catar-2022. (Foto- El formoseño Gastón Giménez festeja el gol paraguayo).

Giménez marcó en el minuto 85 en el Estadio Metropolitano de Mérida al fusilar a Wuilker Faríñez a placer después de un pase atrás de Alberto Espínola, rompiendo finalmente el hielo en un encuentro en el que a ambos equipos les costó generar peligro.

Los anfitriones, sin embargo, tuvieron una esperanza de salvar al menos un punto cuando el árbitro sentenció penal con el tiempo reglamentario cumplido, pero el tiro de Yangel Herrera, a quien se le había anulado previamente una anotación por un cabezazo que, con poca fortuna, le pegó en el brazo, fue detenido por Silva.

Venezuela venía de perder 3-0 con Colombia en Barranquilla en el debut de su nuevo entrenador, el portugués José Peseiro, mientras que Paraguay había arrancado con empate 2-2 con Perú en Asunción.

-DATOS-

Paraguay ganó en seis de sus ocho visitas a Venezuela por Clasificatorias (1E 1D), anotando en todos y manteniendo su valla invicta en cinco de esos duelos.

Venezuela llegó a tres juegos seguidos sin marcar como local por primera vez Eliminatorias (2E 1D).

Paraguay ganó tres partidos de visitante seguidos por primera vez en Eliminatorias: 3-0 vs. Chile y 2-1 vs. Colombia y 1-0 vs. Venezuela.

Tomás Rincón fue el jugador de Venezuela con más chances creadas (2), pases completos (42), quites (3), intercepciones (2) y recuperaciones (8) en la derrota 0-1 ante Paraguay.

Gastón Giménez anotó su primer gol en solo su segundo encuentro disputado con la selección de Paraguay; fue uno de los solo dos jugadores de Paraguay que intentaron más de un tiro (2 remates intentados) ante Venezuela.