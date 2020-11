LA UNION DE FORMOSA DEBUTARIA ANTE QUIMSA EN EL MARCO DE LA LIGA NACIONAL

BASQUETBOL

La noticia parece que fuera como si fueran a disputarse los Juegos Olímpicos, pero es inevitable empezar a sentir la ansiedad de estar a días del comienzo de la Liga Nacional después de casi 8 meses sin competencia oficial, si contamos el último partido jugado (13 de marzo), a los que se jugarán el 4 de noviembre. Jamás había ocurrido un parate semejante en 35 años de competencia. El mundo jamás había vivido algo así en tiempos de paz.

Aunque formalmente no se recibió la autorización del gobierno nacional para empezar las burbujas, entre las declaraciones de Matías Lammens en la semana y lo que Básquet Plus averiguó en la Jefatura de Gabinete de la Nación, está claro que el ok ya está y que lo que resta es un simple trámite burocrático. Por eso, los equipos ya están viajando hacia Biuenos Aires para alojarse en los hoteles correspondientes para empezar las burbujas el miércoles 4 de noviembre.

Además de los cinco clubes del AMBA (Boca, Ferro, Obras, Platense y San Lorenzo), hubo otros dos que hicieron toda su preparación en Buenos Aires (Hispano y La Unión). Oberá de Misiones fue el primero en llegar a la capital el viernes 30, y ya se entrenó en la ciudad. Quimsa, tras ser campeón de América, ingreso a las burbujas el sábado. La Unión de Formosa debutaría el miércoles en cancha de Ferro nada menos que ante el campeonisimo Quimsa de Santiago del Estero.

Los del Norte llegarán antes que los del Sur, ya que las dos primeras jornadas (miércoles 4 y jueves 5), se jugará la Conferencia Norte en cancha de Ferro. Así que Atenas, Comunicaciones, Instituto, Libertad, Olímpico y San Martín viajaron hacia Buenos Aires el domingo por la noche/madrugada, para instalarse en el Hotel Howard Johnson este lunes. El único que saldrá hoy lunes por la tarde será Regatas de Corrientes, pero en avión.

En el Sur, que arranca el viernes 6, tienen algo más de tiempo y son menos los que viajan: solo 4. Bahía Basket será el primero en llegar, porque sale el martes 3 a la noche, arribando el 4 a la mañana. El miércoles lo harán Argentino y Peñarol y el privilegiado del grupo será Gimnasia, el otro que lo hará en avión, también el miércoles 4.

Aunque no es oficial, los partidos de la semana próxima (primeras dos jornadas), serán los siguientes:

ZONA NORTE

Fecha 1 (4/11)

La Unión-Quimsa

San Martín-Regatas

Comunicaciones-Olímpico

Oberá-Libertad

Instituto-Atenas (TyC Sports)

Fecha 2 (5/11)

Oberá-San Martín

Regatas-Comu

Instituto-Olímpico

Quimsa-Atenas

Libertad-La Unión

ZONA SUR

Fecha 1 (6/11)

Peñarol-Platense

San Lorenzo-Obras (TyC Sports)

GyE-Argentino

Ferro-Hispano

Boca-Bahía

Fecha 2 (7/11)

Platense-Boca

Bahía-Ferro

Hispano-GyE (DirecTV)

Argentino-San Lorenzo

Obras-Peñarol