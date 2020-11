TRIUNFO HISTÓRICO DE LOS PUMAS FRENTE A LOS ALL BLACKS

RUGBY

Después de 13 meses sin compromisos oficiales, Los Pumas volvieron a disputar un partido por los puntos cuando en la madrugada del sábado se enfrentaron a los poderosos All Blacks de Nueva Zelanda y, en una actuación sorprendente, transformaron su debut en el torneo Tres Naciones en una hazaña que se suma a las páginas más gloriosas del rugby argentino. Por primera vez en su historia consiguió un triunfo por 25 a 15 frente al equipo más poderoso del planeta. Todos los puntos del equipo argentino los hizo el pateador Nicolás Sánchez, con un try, cinco penales y un gol.

El partido

El rugby argentino recordará para siempre la fecha del 14 de noviembre de 2020. El Sydney Bank Stadium fue escenario de la primera victoria de la historia de Los Pumas sobre los All Blacks. Y tuvo un protagonista, Nico Sánchez.

El apertura del Stade Français se vistió de héroe. Sus veinte puntos con el pie y su try, anotado en el primer período, fueron las pinceladas históricas para esta victoria que significará un antes y un después en el rugby argentino.

Argentina salió con ganas de hacer historia y a los cuatro minutos el pie del tucumano Nico Sánchez, con un penal, puso por delante a Los Pumas (3-0).

Pero Nueva Zelanda consiguió nivelar el marcador con un penal del apertura Richie Mo’unga en el minuto 11 (3-3).

Tomando como base esa seriedad argentina en defensa, Los Pumas fueron ganando terreno hasta que Sánchez aumentó la ventaja con un try en el minuto 19. El propio apertura del Stade Français se encargó de la conversión para poner a su equipo con un prometedor 10-3 favorable.

El pie del apertura argentino siguió teniendo trabajo y aumentó la ventaja con otro penal en el minuto 26 (13-3).

Buena defensa

Nueva Zelanda seguía siendo dueño del territorio y de la posesión, pero la defensa argentina continuaba inquebrantable en ese primer tiempo, con buenos apoyos entre los jugadores de Los Pumas.

Y de nuevo el pie de Sánchez, con un penal anotado en el 33, acercaba a Los Pumas a la hazaña de ganar a los All Blacks por primera vez en la historia (16-3). Con esa ventaja, se llegó al descanso.

En la reanudación, otro penal de Sánchez aumentó la ventaja a 19-3 en el 48, aunque Nueva Zelanda pareció despertar con un try del wing Sam Cane y la conversión de Mo’unga (54) para acercarse a 19-10.

Dos nuevos penales de Sánchez (58, 78) ponían la victoria argentina a un paso (25-10). Al final, Nueva Zelanda pudo maquillar el resultado con un try del wing Caleb Clarke (82), que Mo’unga falló en la conversión (25-15).

Pero ya era tarde. Los Pumas y Nico Sánchez habían dado unos arañazos mortíferos a los All Blacks en ese partido para escribir la mejor página de su historia.

Para la historia

Argentina había esperado mucho tiempo este momento. Después de 29 partidos, Los Pumas nunca le habían ganado a los All Blacks. Pero llegó el número 30 para romper el curso de la historia.

Otro apertura, como Nico Sánchez, había estado cerca de convertirse en héroe, el mítico Hugo Porta. El 2 de noviembre de 1985, en Buenos Aires, Los Pumas habían estado cerca de ganar a los All Blacks, pero el partido terminó en empate (21-21). Hugo Porta, igual que Nico Sánchez, logró en aquella ocasión todos los puntos de Los Pumas, rozando la historia.

Antes de este partido del 14 de noviembre de 2020, Argentina llevaba más de un año sin jugar debido a la pandemia. Su último partido había sido el 9 de octubre de 2019 contra Estados Unidos en Kumagaya (Japón), con victoria por 47-17, en el Mundial. Más de un año después, Los Pumas regresaron a las canchas. Y lo hicieron a lo grande.

«Hoy fue un orgullo representar al país»

«Hoy fue un orgullo representar al país. Lo que sentí en los últimos minutos viendo la defensa, la preparación de todo esto, la gente que ha estado en los malos momentos, es increíble», señaló Nico Sánchez.

Mario Ledesma, el técnico argentino, estaba feliz, viviendo también su pequeña revancha después de la eliminación en primera ronda del Mundial-2019 y no habiendo jugado desde entonces debido a la pandemia.

«Los chicos (integrantes del equipo técnico) hacen sentir el amor de la camiseta. Están enamorados de lo que hacen. Lo que queríamos es que se viese reflejado en la cancha y se vio», explicó Ledesma.

Tras su triunfo, Argentina ocupa el segundo puesto del Tri Nations, con cuatro puntos, obtenidos en esta victoria en su debut en el torneo, detrás de Nueva Zelanda, que lleva seis, debido a dos bonus, y empatado con Australia..

El partido correspondía a la tercera fecha del Tres Naciones, después de que Nueva Zelanda le ganara a Australia por 43-5 en la jornada inicial y que los locales se tomaran revancha por 24-22 una semana después.

La pandemia

La pandemia golpeó duro al rugby argentino ya que canceló el Super Rugby 2020 y la franquicia Jaguares se quedó sin competencia, siendo ese equipo la base de Los Pumas en los últimos años y en el Mundial de Japón 2019. Por eso, Los Pumas desarrollaron una preparación extensa en Buenos Aires, Montevideo y Australia, pero afrontaron el Tres Naciones con mucho menos rodaje que sus rivales.

Por caso, los neozelandeses habían jugado el Super Rugby Aotearoa y cuatro test por la Bledisloe Cup y el Tres Naciones ante Australia, por lo tanto la diferencia que siempre existió entre ambos se incrementó tomando como referencia la actividad de uno y otro.

Entonados por el histórico triunfo, el plantel de Ledesma luchará contra la fatiga físico y emocional y por ello son 45 los jugadores citados para poder desarrollar una conveniente rotación. Argentina cuenta con 13 jugadores que actúan en el exterior y un grupo de jóvenes que apuntan al mundial de Francia de 2023, con un pack pesado que es una enorme promesa y con la intención de aprovechar a fondo la fantástica posibilidad de jugar cuatro partidos ante Nueva Zelanda y Australia.

El primero, hazaña histórica incluida, ya lo ganaron.

Síntesis del partido

25 LOS PUMAS: Carreras; Delguy, Orlando, Chocobares y Imhoff; Sánchez y Cubelli; Bruni, Kremer y Matera; Alemanno y Petti; Gómez Kodela, Montoya y Tetaz. E: Mario Ledesma. Suplentes: Bosch, Vivas, Medrano, Grondona, Lezana, Bertranou, Cinti y Cordero.

15 ALL BLACKS: Barrett; J. Barrett, Lienert-Brown, Goodhue y Clarke; Moúnga y Smith; Savea, Cane (cap) y Frizell; Whitelock y Tuipulotu; Lomax, Coles y Moody. E: Ian Foster. Suplentes: Taylor, Hodgman, Laulala, Vaa’i, Sotutu, Webber, Ioane y McKenzie.

Estadio: Bankwest Stadium de Sydney. Arbitro: Angus Gardner (Australia).Tantos PT: 5m, 26m y 32m, penales de Sánchez (A); 11m. penal de Mo’unga (NZ) y 19m. Try y conversión de Sánchez (A); ST: 8m, 17m y 37m, penales de Sánchez (A); 12. Try de Cane convertidos por Mo’unga (NZ) y 40m. Try de Clarke (NZ).