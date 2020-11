PUNTOS VITALES EN LOS CRUCES DE LA ULTIMA FECHA DEL 2020

ELIMINATORIAS SUDAMERICANA

Este martes nos volvemos a vestir con las casacas de nuestras selecciones. La última fecha del año de las Eliminatorias Sudamericanas del 2020 se juegan este martes 17 de noviembre y los cruces son los siguientes:

—

-Ecuador vs. Colombia-

Lugar: Quito

Hora: 16:00 hora local

Árbitro: Jesús Valenzuela (Ven)

Estadísticas:

Colombia ganó siete de sus últimos ocho duelos ante Ecuador (1D), incluyendo tres triunfos en sus tres duelos más recientes por Eliminatorias.

Ecuador ganó sus últimos dos partidos de Eliminatorias, algo que no conseguía desde el comienzo de las Eliminatorias a Rusia 2018, cuando obtuvo cuatro triunfos en sus primeros cuatro juegos.

Colombia, que viene de caer 0-3 ante Uruguay, no pierde dos partidos seguidos en Eliminatorias desde 2009 (vs. Uruguay y Chile).

Moisés Caicedo, de Ecuador, es el único jugador Sub20 que ha sido titular en las Eliminatorias CONMEBOL rumbo a Catar 2022 (jugó los tres partidos).

James Rodríguez aún no ha logado convertir ni asistir en las Eliminatorias a Catar 2022 (254 minutos jugados); en las Eliminatorias rumbo a Rusia 2018, fue el futbolista colombiano con mayor participación en goles (10), anotando o asistiendo un gol cada 117 minutos jugados (6 goles y 4 asistencias en 1.165 minutos).

—

-Venezuela vs. Chile-

Lugar: Caracas

Hora: 17:00 hora local

Árbitro: Patricio Loustau (Arg)

Estadísticas:

Chile perdió solo uno de sus 14 enfrentamientos ante Venezuela por Eliminatorias (0-2 en 2001), cosechando 11 triunfos y dos empates – La Roja ganó los cuatro más recientes.

Venezuela inició las Eliminatorias a Catar 2022 con tres derrotas y sin goles a favor; si no logra convertir ante Chile, será la primera vez en la historia de las Eliminatorias CONMEBOL que un equipo no marque ningún gol en sus primeros cuatro juegos.

Chile, que viene de vencer 2-0 a Perú, no logra triunfos consecutivos en Eliminatorias desde sus primeros dos juegos rumbo a Rusia 2018 (2-0 vs. Brasil y 3-0 vs. Perú).

Darwin Machís es el futbolista de Venezuela que ha participado directamente en más disparos (7) en las Eliminatorias a Catar 2022, con cuatro remates y tres chances creadas; además, es el venezolano que ha realizado más pases al área rival (10) y el segundo que ha recibido más faltas (9, solo superado por Rómulo Otero: 10).

Chile ha realizado solo 10 sustituciones en las primeras tres jornadas; menos que cualquier otra selección.

—

-Paraguay vs. Bolivia-

Lugar: Asunción

Hora: 20:00 hora local

Árbitro: Alexis Herrera (Ven)

Estadísticas:

Paraguay venció a Bolivia las nueve veces que lo enfrentó como local en Eliminatorias, con un resultado global de 27-4.

Paraguay no perdió ninguno de sus primeros tres partidos en las Eliminatorias a Catar 2022 (1V 2E); solo en Sudáfrica 2010 inició con una racha invicta mayor (4V 1E en sus primeros cinco juegos).

Bolivia perdió sus primeros tres partidos de Eliminatorias, algo que solo le había ocurrido en la clasificación para el Mundial de 1974, cuando perdió los cuatro partidos que jugó en aquella edición de Clasificatorias.

Ángel Romero es el goleador de Paraguay en estas Eliminatorias (3); en solo 200 minutos jugados, ha anotado solo un gol menos que el máximo goleador paraguayo en las Eliminatorias a Rusia 2018 (4, Darío Lezcano, 9 PJ).

Bolivia es la selección que ha hecho más cambios (14) en su alineación titular en estas Eliminatorias: cambió seis titulares entre la jornada uno y la dos, y ocho titulares entre la jornada dos y la tres.

—

-Uruguay vs. Brasil-

Lugar: Montevideo

Hora: 20:00 hora local

Árbitro: Roberto Tobar (Chi)

Estadísticas:

Brasil no perdió ninguno de sus últimos 10 enfrentamientos ante Uruguay (5V 5E), y ninguno de los últimos seis por Eliminatorias (3V 3E); la última victoria de La Celeste ante La Canarinha fue en 2001, jugando de local por Eliminatorias (1-0).

Desde el comienzo de 2010 hasta hoy, Uruguay ha disputado 31 partidos de local, de los que solamente perdió uno (7E 23V), pero la derrota fue precisamente ante Brasil, en las Eliminatorias a Rusia 2018 (1-4).

Brasil no ha perdido ninguno de sus últimos 17 partidos de visitante (12V 5E), incluida una racha de nueve juegos sin caer fuera de casa por Clasificatorias (5V 4E); su última derrota fue en 2015, ante Chile, durante las Clasificatorias a Rusia 2018.

En solo tres jornadas, Uruguay ya tuvo más penales a favor (4) que cualquier otra selección sudamericana en todas las Eliminatorias a Rusia 2018 (18 PJ).

Brasil lidera las Eliminatorias con puntaje perfecto, y tiene la mayor diferencia de gol (+8); tiene prácticamente el doble de toques en el área rival (99) que cualquier otra selección (Ecuador y Colombia comparten el 2º lugar, con 54).

—

-Perú vs. Argentina-

Lugar: Lima

Hora: 19:30 hora local

Árbitro: Wilmar Roldán (Col)

Estadísticas:

Argentina no perdió ninguno de sus últimos 15 enfrentamientos ante Perú por Eliminatorias (9V 6E); los dos más recientes finalizaron en empate – la última victoria de La Blanquirroja ante La Albiceleste en Eliminatorias fue en 1985 (1-0).

Perú ha perdido sus últimos dos partidos de Eliminatorias; en sus 23 encuentros disputados en esta competición con Ricardo Gareca como DT, nunca ha sufrido tres derrotas seguidas (8V 7E 8D).

Argentina ganó sus últimos dos partidos de visitante por Eliminatorias (3-1 vs. Ecuador rumbo a Rusia 2018, 2-1 vs. Bolivia rumbo a Catar 2022); no tiene una racha mayor desde 1997-2000 (4V seguidas fuera de casa).

En caso de jugar ante Argentina, Yoshimar Yotún superará a Nolberto Solano como el 7º peruano con más partidos con la Selección (están igualados en 95) y quedará a solo uno de Jefferson Farfán (97).

En caso de jugar ante Perú, Lionel Messi llegará a 142 partidos con la Selección Argentina, igualando a Cafú -el jugador con más partidos en la historia de la Selección de Brasil- en el 5º puesto entre los futbolistas sudamericanos con más partidos de selección.